Tuve el iMac M1 y lo echo de menos: así podría ser el nuevo iMac que prepara Apple

El nuevo iMac que Apple prepararía para este otoño me ha hecho volver a pensar en una decisión que tomé hace un tiempo, la de cambiar mi iMac M1 por un Mac mini M4. No fue un capricho, ya que necesitaba recuperar espacio en la mesa, quería más potencia para las tareas que había ido sumando con los años y el tamaño del nuevo Mac mini, apenas 13 por 13 centímetros de base, resultaba imposible de pasar por alto. A decir verdad, la decisión fue de manual y no me arrepiento.

Lo que echaba de menos era 2021, no el ordenador

El Mac mini M4 es un ordenador superior al iMac M1 que tuve. Más rápido, más silencioso todavía y más flexible porque permite elegir monitor. Y sin embargo, de vez en cuando echo de menos aquel iMac. No es la pantalla, que ya tengo cubierta con un monitor externo decente. No son los altavoces ni la webcam, de la cual el Mac mini carece. Es otra cosa, más parecida a la nostalgia de una etapa de mi vida que a una carencia técnica real. El iMac llegó en un momento concreto y, aunque suene extraño aplicado a una máquina, se quedó asociado a él.

Mismo traje, chip nuevo

Por eso el rumor pesa más de lo que debería. Según apunta MacRumors, Apple prepararía para octubre una actualización del iMac de 24 pulgadas con chip M5 o M6, sustituyendo al M4 que estrena el modelo actual desde noviembre de 2024. Gurman no aclara cuál de los dos chips llegará finalmente, y, obviamente, no hay confirmación oficial de Apple. Lo que sí parece descartado es un rediseño. El chasis de aluminio y los colores que definen al iMac desde 2021 seguirían tal cual.

La misma tanda de lanzamientos incluiría un MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, pensado como puerta de entrada a la gama, mientras que los modelos superiores con pantalla OLED y chips M5 Pro y M5 Max llegarían más adelante, entre finales de 2026 y principios de 2027. La fecha de octubre encajaría con la llegada de macOS 27.1, prevista para finales de ese mes.

Si termino cayendo, no será por especificaciones

Si el rumor se cumple, tendré delante un ordenador prácticamente igual por fuera al que vendí, con un chip más rápido dentro y el mismo argumento de siempre, la sencillez de tenerlo todo en una sola pieza. No sé si eso basta para justificar un cambio de vuelta, sobre todo porque el Mac mini M4 sigue haciendo bien su trabajo y no le falta potencia para nada de lo que hago. Pero reconozco que, si Apple confirma el nuevo iMac en octubre, voy a mirarlo con más atención de la que admitiría de manera objetiva.