Todo lo que he notado trabajando con el nuevo Mac mini M4

Recientemente he adquirido un Mac mini M4 en su configuración básica. Es decir, ademas del nuevo chip, 256GB de almacenamiento y 16Gb de memoria RAM. Aunque ya habrá tiempo para realizar un análisis más detallado, quiero compartir cuáles son mis sensaciones con respecto al iMac M1 que estaba utilizando.

El Mac mini M4 en sus detalles

Para comenzar, dejando de un lado el tamaño tan compacto, he notado una velocidad mayor en el arranque. Es pulsar el botón, yo sí lo apago por las noches, y aparecer en escasos dos segundos la pantalla de inicio. Y además, puedo introducir mi clave de acceso de manera inmediata. Con mi anterior equipo debía esperar unos 5 o 6 segundos para que pudiera poner la contraseña, había un lag que demoraba esa tarea.

La fluidez es la tónica a la hora de utilizar el equipo. Todo va bien, no debo esperar un tiempo alto de procesamiento a la hora de editar una foto de peso elevado. Puedo decir que ganas tiempo al tiempo, algo que tiene un valor enorme. Puede parecer que no, pero a fin de cuentas todos esos segundos de espera suman.

Las pestañas se abren y cierran con rapidez y el hecho de cerrar un programa en concreto, que solía ser una tarea que llevaba algo de tiempo, ahora se ha reducido de forma notable. Si deseas ganar unos segundos al reloj, sin duda que se trata de una gran pieza.

Por otro lado, al tener un tamaño tan compacto y solo dos conexiones por cable para funcionar, el de la corriente y el HDMI, conectarlo a la TV para trabajar en una pantalla de 55” es un placer. Incluso puedo permitirme el lujo de hacer una sesión de videos familiares directamente, porque mover el equipo es cuestión de un minuto.

Otro aspecto que me ha sorprendido gratamente es la eficiencia energética del Mac mini M4. A pesar de su potencia, el equipo no calienta, incluso después de largas jornadas trabajando con múltiples pestañas abiertas en el navegador, hojas de cálculo o herramientas de productividad. Esto hace que el dispositivo sea más cómodo de usar y me da tranquilidad al saber que estoy utilizando un equipo diseñado para ser eficiente. Además, el sistema de ventilación es tan silencioso que crea un entorno de trabajo mucho más agradable.

Finalmente, he notado una mejora notable en la gestión del sistema al trabajar con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo tener abiertas herramientas como Slack, Discord y varias pestañas en Safari y Opera sin que el rendimiento se vea afectado. Cambiar entre estas aplicaciones es instantáneo, y no he experimentado ningún tipo de ralentización, algo que sí ocurría ocasionalmente con mi iMac M1.

A pesar de tenerlo desde hace menos de una semana, mi veredicto es tajante, el Mac mini M4 es un gran equipo, incluso en su configuración básica como la que he adquirido.