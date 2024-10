El Mac Mini tiene este detalle oculto que es una declaración de intenciones

En el día de ayer, Apple culminó una semana de presentaciones de productos y le tocó el turno a los nuevos Mac mini. Son ordenadores de última generación que incorporan un chip impresionante, nada menos que la serie M4. Sin embargo, hay un detalle que no es preciso pasar por alto, ¿de qué se trata? Es una de las razones por las cuales la marca sigue siendo de esa manera, y es obvio que las críticas pueden volver a arreciar por algo que, puede parecer insignificante, pero que guarda un mensaje oculto.

El Mac mini lleva este botón escondido

El botón encendido del nuevo Mac mini se encuentra en la parte inferior tal y como puedes ver en la imagen. ¿Es un intento de minimizar cualquier interrupción estética? Apple siempre destaca por querer minimizar al máximo en impacto visual, buena prueba de ello es que su mítico ratón sigue teniendo el puerto de carga en la parte inferior.

Quizás ha pensado que el botón en la parte de abajo del dispositivo puede ser algo emocionante, una especie de juego del escondite con el botón de encendido. Pero, esto es una suposición, puede ser que Apple haya decidido poner el botón en un lugar tan poco accesible para que no lo apagues nunca por accidente. ¿O acaso eres de esos que tampoco apaga nunca el ordenador?

Es cierto que los ordenadores más antiguos, y no solamente me refiero a los de Apple, tenían algunos interruptores en lugares algo peculiares. Quizás esta jugada de la marca tenga que ver con una especie de homenaje que quieran hacer a ese diseño retro. Entonces, conectar un equipo podría ser incluso una aventura. Pero, personalmente es algo que me gusta, aunque habrá que ver en realidad como es la experiencia de encender el Mac mini.

A decir verdad, con Apple a veces no es necesario pedir explicaciones. Siempre hay cambios que son verdaderos retos y que ponen la lógica patas arriba. La máxima de que «Apple puede hacerlo » toma aquí un sentido más que obvio.

No cabe duda de que Apple sigue siendo Apple le pese a quien le pese. A veces nos encontramos con dispositivos con detalles inexplicables, vuelvo a reiterar esa poca lógica del puerto de carga Magic Mouse, y este botón oculto en el Mac mini es otro cambio más. Personalmente quiero darte las gracias, Apple. Lo hago simplemente porque nos recuerdas continuamente de que siempre tienes alguna razón para sorprendernos.