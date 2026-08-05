WhatsApp cambia sus grupos con una función que muchos llevaban años pidiendo

WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería más usada en España, y buena parte de esa vida diaria transcurre en grupos, ya sean de trabajo, de amigos o de padres del colegio. La actualización que la app ha empezado a distribuir a principios de agosto se centra precisamente ahí, en mejorar la gestión de esos grupos con funciones que, hasta ahora, solo existían en aplicaciones pensadas para entornos laborales.

La mención «@todos» llega para acabar con el caos de las notificaciones

La novedad más visible es la posibilidad de escribir «@todos» dentro de un grupo para notificar a todos sus miembros de golpe, sin tener que etiquetarlos uno por uno. La mecánica es idéntica a la que ya existe en Slack o Microsoft Teams, y responde a una necesidad real, la de avisar de algo urgente en un grupo grande sin depender de que cada persona revise el chat por su cuenta. Conviene usarla con criterio, porque un recurso pensado para avisos importantes pierde su utilidad en cuanto se convierte en costumbre para cualquier mensaje.

Editar documentos sin salir de la conversación

La segunda función cambia la forma de trabajar con archivos dentro de la app. Hasta ahora, editar un PDF recibido por WhatsApp obligaba a abrirlo en otra aplicación, hacer los cambios y volver a compartirlo. La actualización permite anotar y modificar documentos PDF directamente desde el propio chat, algo especialmente útil en grupos de trabajo donde circulan contratos, apuntes o formularios que necesitan revisión rápida. A esto se suma la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, una carencia que arrastraba la aplicación desde su llegada a la tableta de Apple y que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

Música en los estados y mejoras para el coche

La actualización no se limita a los grupos. WhatsApp ha añadido la opción de compartir canciones en los estados, sumándose a una función que Instagram y otras redes ya ofrecían desde hace tiempo. También ha mejorado la experiencia dentro del coche, ampliando el acceso a mensajes de voz, llamadas, historial de llamadas y contactos favoritos directamente desde la pantalla del vehículo, pensado para quienes usan Android Auto o Apple CarPlay y necesitan manejar la app sin distraerse de la conducción.

El conjunto de cambios confirma una tendencia que se viene notando en los últimos lanzamientos de Meta, la de convertir WhatsApp en algo más que una app de mensajes sueltos entre dos personas. La mención «@todos» y la edición de PDF apuntan directamente a los grupos de trabajo, un terreno donde hasta ahora WhatsApp competía en desventaja frente a herramientas profesionales. Queda por ver si estas funciones llegan de forma escalonada a todos los usuarios en España o si, como ha pasado otras veces, se limitan primero a la versión beta antes del despliegue definitivo.