Cómo duplicar la pantalla del móvil en la tele: guía completa sin cables

Ver las fotos de las vacaciones, reproducir un vídeo guardado en la galería o mostrar una presentación en gran tamaño es un proceso directo si ambos dispositivos comparten la misma red Wi-Fi. La tecnología para duplicar la pantalla del móvil en la tele ha evolucionado para eliminar los cables de la ecuación, basándose principalmente en dos protocolos inalámbricos que dominan el mercado actual.

Lo que puedes hacer con Google

El primero de ellos es Google Cast, integrado en los dispositivos Chromecast y en todos los televisores con sistema operativo Android TV o Google TV. El segundo es Miracast, una tecnología Wi-Fi Direct que utilizan marcas como Samsung (bajo el nombre Smart View) o Xiaomi (denominado Emitir). Ambos sistemas permiten reflejar el panel del teléfono en tiempo real sin necesidad de adquirir accesorios de terceros.

Cómo conectar un móvil Android paso a paso

El ecosistema de Google facilita la proyección nativa a través del panel de ajustes rápidos, lo que agiliza la conexión con cualquier Smart TV compatible.

Conexión de red: asegúrate de que el smartphone y el televisor están conectados exactamente a la misma red Wi-Fi. Si tu router tiene doble banda, es preferible que ambos usen la frecuencia de 5 GHz para reducir el retardo. Despliega el menú rápido: desliza el dedo desde la barra de notificaciones superior hacia abajo dos veces para ver todos los accesos directos. Busca la función de envío: dependiendo del fabricante, pulsa sobre el icono llamado Enviar, Emitir, Pantalla inalámbrica o Smart View. Selecciona el televisor: el teléfono rastreará los dispositivos conectados. Toca sobre el nombre de tu televisor y acepta el permiso en la pantalla de la televisión si es la primera vez que los vinculas.

En caso de que tu capa de personalización no incluya este botón de forma nativa, la aplicación gratuita Google Hom, (disponible en la Play Store, ofrece una alternativa universal. Solo debes abrir la app, seleccionar el televisor detectado y pulsar en el botón inferior «Enviar mi pantalla».

El método para iPhone: AirPlay

Si utilizas un dispositivo de Apple, el protocolo empleado cambia por completo. Los iPhone utilizan la tecnología propietaria AirPlay para transmitir contenidos.

Para activar esta duplicación, abre el Centro de Control de tu iPhone (deslizando desde la esquina superior derecha hacia abajo) y toca el icono de los dos rectángulos superpuestos (Duplicar pantalla).

Elige tu televisión en el listado. Este método funciona de forma nativa con el Apple TV y con la gran mayoría de televisores modernos de cualquier marca fabricados en los últimos años, los cuales ya integran compatibilidad con AirPlay 2 de fábrica.