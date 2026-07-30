«No pongas el router aquí»: un hábito cotidiano común que reduce la velocidad de internet dentro del hogar

En muchas casas, la disposición del router que da conexión a internet supone un problema, ya que puede hacer que la conexión se vea ralentizada en otras habitaciones que queden lejos del dispositivo. Muchas personas que sufren de conexión lenta en casa creen que la razón está asociada con su tarifa contratada o compañía.

Para conseguir que tu conexión a internet funcione correctamente, hay que tener en cuenta qué lugares son aptos para instalar el dispositivo y qué otras localizaciones van a bloquear parte de la señal.

Lugares incorrectos

Para un correcto funcionamiento de la red y señal del Wi-Fi, debemos evitar la colocación del dispositivo dentro de muebles o cajones. Las puertas, la madera gruesa y los compartimentos cerrados atrapan la señal y aumentan el calor del aparato. Detrás de la televisión es una de las localizaciones comunes para colocar el router. Sin embargo, las piezas de metal y los componentes electrónicos del televisor actúan como un escudo que bloquea las ondas.

La señal de internet se expande mejor hacia los lados y hacia abajo, por lo que colocarlo en el suelo desperdicia gran parte de la cobertura. Otro de los puntos menos recomendables es cerca de la cocina o de electrodomésticos. El microondas y la nevera generan ondas electromagnéticas que interrumpen la frecuencia del Wi-Fi.

Lugares recomendados

Los expertos recomiendan colocar el router cerca de un punto medio de la casa para que la señal llegue con fuerza a todas las habitaciones. Además, se recomienda ubicarlo en un punto alto sobre una repisa o mesa alta en vez de dejarlo abajo. Si es posible, es recomendable mantener el aparato alejado al menos 10 centímetros de la pared y de cualquier objeto decorativo o metálico.

Cómo orientar las antenas del router

La forma idónea para colocar las antenas del dispositivo para obtener cobertura es colocarlas en ángulo de 90 grados entre sí, formando una «L». Esta forma es ideal para casas de más de un piso. Para pisos comunes de una sola planta, se recomienda dejar ambas antenas en vertical para que la señal se expanda con fuerza hacia todos lados.