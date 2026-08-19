ChatGPT Computer History recuerda lo que haces en tu Mac, aunque en España toca esperar

ChatGPT Computer History es la nueva función que OpenAI ha empezado a desplegar en la aplicación de escritorio para macOS, y que da a la inteligencia artificial memoria sobre lo que el usuario hace en su ordenador. La compañía la presentó esta semana como una manera de que ChatGPT entienda el contexto sin que el usuario tenga que explicarlo cada vez, aunque de entrada solo está disponible para una parte de los usuarios y no incluye, por ahora, a España ni al resto de la Unión Europea.

Qué hace exactamente esta memoria

La función registra eventos de interacción, como qué aplicación tienes abierta, en qué documento estás trabajando o qué pestaña del navegador consultas, y organiza esa información en resúmenes de texto ordenados por fecha y hora. Según la documentación de OpenAI, Computer History no guarda capturas de pantalla, ni graba vídeo, ni recoge audio del micrófono o del sistema, y tampoco entra en las ventanas abiertas en modo privado. El objetivo, explica la compañía, es que el usuario pueda preguntar a ChatGPT en qué estaba trabajando antes de la pausa o dónde vio un documento concreto, y que la aplicación responda sin necesidad de repetir el contexto desde cero.

ChatGPT can now remember your activity across the apps and websites on your computer. With Computer History in the desktop app, future interactions feel more personalized and require less explanation. pic.twitter.com/WHZPxPp31R — OpenAI (@OpenAI) August 13, 2026

Por qué en España habrá que esperar

La disponibilidad es la parte que más interesa a los usuarios de España. Computer History llega de momento solo a las cuentas Pro, Business y Enterprise, y en las cuentas de empresa el administrador tiene que autorizar la función antes de que cualquier empleado pueda activarla. Pero el matiz importante es geográfico, la propia OpenAI reconoce que la función no está disponible en el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido ni Suiza en este primer lanzamiento, así que ni siquiera los suscriptores de pago en España pueden probarla todavía. No es la primera vez que una función de inteligencia artificial estrena antes en Estados Unidos que en Europa, algo que se explica por el marco regulatorio europeo sobre protección de datos.

Activarla y desactivarla es cosa del usuario

Cuando llegue, Computer History estará desactivada por defecto. Hay que entrar en los ajustes de la aplicación de macOS y darle permiso de forma explícita, eligiendo además qué aplicaciones y sitios web quedan incluidos en el seguimiento. La función se puede pausar en cualquier momento, y el historial se puede revisar o borrar por bloques de tiempo desde el propio menú de la aplicación.

La letra pequeña sobre privacidad

Antes de valorar esta función solo por su comodidad conviene leer los avisos que la propia OpenAI incluye en su documentación. Los archivos temporales con los eventos capturados se mantienen en el Mac hasta 48 horas antes de procesarse en los servidores de la compañía, y los resúmenes que genera Computer History se guardan en el equipo en texto plano, sin cifrar, lo que en teoría permitiría que otro programa con acceso a la misma cuenta de macOS pudiera leerlos.

OpenAI también advierte de un riesgo añadido, y es que dar a ChatGPT acceso a lo que ocurre en pantallas y aplicaciones aumenta la posibilidad de que un sitio web o un programa malicioso intente inyectar instrucciones ocultas para manipular al asistente. Son avisos que la propia compañía recoge en su documentación técnica, no acusaciones externas, y conviene tenerlos en cuenta antes de decidir si merece la pena activar una función que, de entrada, todavía no se puede usar desde España.