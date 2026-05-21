ChatGPT sabe más de ti de lo que crees: qué guarda y cómo borrar tu historial

Cada día, millones de personas usan ChatGPT para resolver dudas, redactar un correo, pedir consejos laborales y hasta para contar problemas personales. Lo que muy pocos saben es que cada una de esas conversaciones queda almacenada en los servidores de OpenAI, la empresa que está detrás del chatbot. La privacidad ChatGPT es un asunto que preocupa cada vez más a usuarios y reguladores, y con razón, ya que lo que le cuentas a ChatGPT no desaparece cuando cierras la ventana del navegador. Saber exactamente qué guarda, para qué lo usa y cómo puedes limitarlo es imprescindible si usas esta herramienta con regularidad.

Qué guarda ChatGPT de tus conversaciones

OpenAI almacena por defecto el historial completo de todas tus conversaciones con ChatGPT. Eso incluye las preguntas que haces, los textos que le pides que corrija, los documentos que subes y las imágenes que compartes. Ese historial queda vinculado a tu cuenta y OpenAI lo usa para varios fines. El primero es mejorar el propio modelo, las conversaciones de los usuarios se emplean para entrenar versiones futuras de ChatGPT, aunque OpenAI permite desactivar esta opción.

El segundo es personalizar la experiencia, ChatGPT puede recordar conversaciones anteriores para darte respuestas más ajustadas a tu perfil, lo que implica que la herramienta construye con el tiempo un retrato bastante detallado de tus intereses, preocupaciones y forma de trabajar.

El tercero es cumplir con obligaciones legales, porque OpenAI puede compartir datos con autoridades si recibe una solicitud legal válida, algo que su política de privacidad recoge expresamente.

Aunque borres una conversación del historial visible, OpenAI puede conservar copias de seguridad de esos datos durante un período adicional por razones de seguridad y cumplimiento normativo. Borrar el historial elimina el acceso visible a esas conversaciones, pero no garantiza su eliminación inmediata de todos los servidores. Además, si usas ChatGPT sin cuenta, OpenAI igualmente almacena las conversaciones vinculadas a tu sesión durante un tiempo determinado. La privacidad ChatGPT en modo no registrado es algo mejor, pero no equivale a anonimato total.

Lo que nunca deberías escribir en ChatGPT, independientemente de la configuración de privacidad que tengas, son datos sensibles tales como números de tarjeta, contraseñas, datos médicos detallados, información confidencial de tu empresa o datos personales de terceros. Ninguna herramienta de IA en la nube es el lugar adecuado para ese tipo de información, y muchas empresas ya han prohibido a sus empleados usar ChatGPT con datos corporativos precisamente por este motivo.

Cómo gestionar y borrar tu historial de ChatGPT

OpenAI ofrece varios controles para gestionar la privacidad ChatGPT. Lo primero que puedes hacer es borrar conversaciones concretas, en la barra lateral izquierda, pasa el cursor por encima de cualquier conversación, pulsa el icono de los tres puntos y selecciona Eliminar.

Si quieres borrarlo todo de una vez, ve a Configuración >General >Borrar todo el historial de chats y confirma.

Para impedir que tus conversaciones se usen para entrenar el modelo, ve a Configuración >Controles de datos y desactiva la opción «Mejorar el modelo para todos». Con esto desactivado, las nuevas conversaciones no se usarán para entrenar futuras versiones de ChatGPT. También puedes desactivar directamente el historial de conversaciones desde ese mismo menú: si lo haces, los chats no se guardarán en tu cuenta y desaparecerán a las 30 días de la sesión.

Como usuario europeo, el RGPD te da derecho a solicitar la eliminación completa de todos tus datos en OpenAI. Puedes hacerlo desde Ajustes>Controles de datos>Solicitar eliminación de cuenta, o enviando una solicitud directa al equipo de privacidad de OpenAI a través de su formulario oficial.

La compañía tiene un plazo legal de 30 días para atender la solicitud. Si lo que quieres es máxima privacidad sin renunciar a la IA, existen alternativas que procesan las conversaciones localmente en tu dispositivo sin enviar nada a servidores externos, como algunos modelos que pueden ejecutarse offline. Pero para el uso cotidiano, con desactivar el entrenamiento del modelo y borrar el historial periódicamente tienes un nivel de privacidad ChatGPT razonable sin complicarte la vida.