El mapa de la censura en internet y que muestra en qué países navegar ya no es tan libre

La censura en Internet ya no es un problema exclusivo de regímenes autoritarios o dictatorialwa. Bloqueos de páginas web, restricciones a redes sociales, apagones de conectividad, vigilancia sobre la actividad digital o límites al uso de VPN forman parte de un escenario cada vez más complejo. Un reciente análisis de Cloudwards ha elaborado un mapa internacional de libertad en Internet y deja la conclusión de que el acceso a la red cambia mucho según el país desde el que te conectes.

Los países donde Internet es más libre

El estudio define la censura en Internet como la prohibición o restricción de contenidos y servicios online, desde redes sociales hasta páginas de adultos, servicios de VoIP, aplicaciones VPN o contenidos políticos. También recuerda que estas restricciones pueden venir de gobiernos, proveedores de Internet, plataformas o empresas privadas.

Según el ranking de Cloudwards, once países obtienen la puntuación más alta, con 92 puntos sobre 100. En ese grupo aparecen Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovaquia, Surinam y Timor Oriental. El informe destaca que en estos países no se detectan grandes restricciones en redes sociales, expresión política online, contenidos para adultos o uso de VPN, aunque el uso de torrents sí aparece limitado por cuestiones de derechos de autor.

Este panorama encaja con otros indicadores internacionales. Freedom House, en su informe Freedom on the Net 2025, señala que Islandia se mantuvo como el entorno online más libre entre los países analizados, aunque también advierte de una tendencia global negativa, la libertad en Internet cayó por decimoquinto año consecutivo.

Los peores países para navegar libremente

En el otro extremo aparece Corea del Norte, con una puntuación de 0 en el análisis de Cloudwards. El informe recuerda que la mayoría de ciudadanos norcoreanos no tiene acceso abierto a Internet global y que el uso queda restringido a una intranet nacional o a círculos muy controlados. Justo por encima se sitúan Rusia, Pakistán, Irán y China, todos con 4 puntos sobre 100.

El caso de China es especialmente relevante porque Freedom House también lo sitúa entre los peores entornos del mundo para navegar con libertad. Su informe de 2025 le otorga 9 puntos sobre 100 y señala que los usuarios se enfrentan a fuertes consecuencias legales y extralegales por actividades online como compartir noticias, hablar de creencias religiosas o comunicarse con personas en el extranjero.

¿Dónde queda España?

España aparece en el análisis de Cloudwards con 72 puntos sobre 100, por encima de países como Francia, Alemania, Japón, Australia o Estados Unidos, que figuran con 64 puntos en ese mismo ranking. No obstante, el dato debe leerse con cuidado: no se trata de un índice oficial de libertades civiles, sino de una clasificación centrada en accesibilidad de servicios, bloqueos, restricciones y uso de herramientas como VPN.

En indicadores generales de derechos y libertades, España obtiene una nota mucho más alta. Freedom House sitúa al país como “libre” y le otorga 91 puntos sobre 100 en Freedom in the World 2026, con 37 puntos sobre 40 en derechos políticos y 54 sobre 60 en libertades civiles.

Aun así, que España sea un país libre no significa que no existan bloqueos puntuales o decisiones judiciales relacionadas con páginas concretas. OONI Explorer, una de las herramientas utilizadas para medir interferencias de red, cuenta con informes sobre España y advierte de que algunas mediciones anómalas pueden tener falsos positivos si no se analizan con detalle y a lo largo del tiempo.

No toda restricción es igual

Algo muy importante está en diferenciar entre censura política, protección de menores, bloqueo de piratería, retirada de contenido ilegal o restricciones impuestas por seguridad nacional. Cloudwards incluye en su metodología categorías como torrents, contenido para adultos, expresión política y cívica, redes sociales y accesibilidad de VPN. Por tanto, un país puede perder puntos por bloquear webs de descargas protegidas por derechos de autor sin que eso implique necesariamente censura política.

El problema aparece cuando estas herramientas se usan para impedir la crítica, controlar protestas, bloquear medios independientes o vigilar a los ciudadanos. Internet Society ha advertido que la censura en Internet es cada vez más sofisticada, más selectiva y más difícil de detectar, con bloqueos intermitentes, restricciones durante elecciones o protestas y medidas técnicas que no siempre son visibles para el usuario