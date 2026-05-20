La simple frase que tienes que decir para bloquear las llamadas spam para siempre

Las llamadas comerciales no deseadas, popularmente conocidas como spam, se han vuelto una molestia cotidiana para todo aquel que tenga un teléfono. A pesar de que existen alertas para advertir de estas llamadas, a veces no son del todo efectivas.

Existen otras estrategias más simples y directas para minimizar la aparición de estas comunicaciones. Se trata del uso de una frase concreta para pedir la eliminación de los datos del usuario de las bases comerciales. La solicitud tiene que ser firme, dejando en claro la intención de no recibir más comunicaciones: «No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros».

El método puede reducir de manera significativa la frecuencia de futuras llamadas desde la organización. Eso sí, no resuelve el problema del todo, ya que las empresas pueden recurrir a diferentes números para retomar el contacto.

Consejos para evitar las llamadas de spam

Existen varias formas de reducir las llamadas de spam y protegerse frente a posibles fraudes telefónicos. Una de las medidas más sencillas es no responder a números desconocidos cuando generan sospechas. En caso de duda, lo recomendable es dejar que la llamada finalice y comprobar posteriormente si el número pertenece a una empresa real o si ha sido reportado por otros usuarios como spam.

Otra opción útil es bloquear directamente el número desde el teléfono móvil. Tanto Android como iPhone permiten añadir números a una lista negra para impedir nuevas llamadas o mensajes desde esa línea concreta. Sin embargo, esta solución solo evita el contacto desde ese número específico, ya que muchas empresas o ciberdelincuentes utilizan diferentes líneas para continuar realizando llamadas.

También es aconsejable activar los filtros antispam que incorporan algunos dispositivos y aplicaciones especializadas. Herramientas como los identificadores de llamadas permiten detectar automáticamente números sospechosos o catalogados previamente como fraudulentos por otros usuarios.

Además, los expertos recomiendan no devolver llamadas perdidas procedentes de números desconocidos, especialmente si tienen prefijos internacionales extraños o poco habituales. En algunos casos puede tratarse de fraudes conocidos como wangiri, en los que el objetivo es que la víctima devuelva la llamada para generar costes elevados.