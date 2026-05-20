Un 40% de los españoles permitiría que una IA les sustituya para comprar ropa o tecnología

Casi la mitad de los españoles ya dejaría que la inteligencia artificial se hiciera cargo de sus compras en moda o tecnología. Al menos así lo indica el estudio From Click to Agent 2026 publicado por Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la importancia de la IA a la hora de comprar ropa u otros productos.

La inteligencia artificial ya está anclada en el día a día de millones de personas de todo el mundo. La primera versión de la IA cumple las funciones de motor de búsqueda con el objetivo de resolver dudas de los usuarios, pero las próximas versiones de esta ciencia nos hacen intuir que viene para quedarse y cambiar la historia de la humanidad. Al menos hacer la vida más fácil a las personas en quehaceres como, por ejemplo, delegar en la IA actividades como comprar ropa, tecnología u otros productos.

El informe From Click to Agent 2026, publicado por la consultora Sopra Steria, ha desvelado que el 40% de los españoles ya permitiría a la IA que les sustituyera para comprar ropa o tecnología. Además, el 93% de los españoles quiere que la IA ayude a comprar, pero sin perder nunca el control final de la decisión. Para sacar estas conclusiones, esta empresa líder en servicios digitales y desarrollo de software ha realizado una encuesta a gran escala a 8.400 personas procedentes de países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido.

La IA y la práctica de comprar ropa

«Según el informe, realizado en ocho países europeos diferentes, España se muestra abierta a la ayuda de la inteligencia artificial (IA) en compras, siempre que el usuario mantenga el control, exista transparencia en los criterios de decisión y se garanticen la seguridad y la neutralidad comercial», aseguran desde Sopra Steria sobre la relación de los españoles con la IA a la hora de comprar ropa u otros productos.

La mitad de los españoles estaría dispuesto a delegar sus compras tecnológicas en un agente de IA. Asimismo, el 39% aceptaría que sus decisiones sobre ropa o los contratos de suministro energético las tomase una máquina; se puede leer en este informe que también dejaría claro que los españoles no dejarían a la IA tomar decisiones en otros ámbitos más importantes. Por ejemplo, el 34% dejaría a los agentes de IA las decisiones sobre seguros; el 20%, sobre servicios financieros; el 18%, sobre alimentación; y solo el 9%, sobre salud.

Javier Lozano, director de la Agencia de Retail en Sopra Steria, ha valorado estos porcentajes sobre la relación de los españoles con la IA a la hora de comprar ropa. «La mayoría de los españoles ha oído hablar de los asistentes de compra basados en inteligencia artificial, lo que nos coloca en línea con otros grandes mercados europeos, como el Reino Unido, aunque aún estamos por detrás de Países Bajos o Noruega», ha dicho.

«El estudio confirma que existe una oportunidad clara para mejorar la eficiencia, el ahorro y la experiencia de los consumidores, pero también que el desarrollo de estas soluciones debe hacerse con rigor y garantizando el control, la transparencia y la confianza para que el mercado pueda escalar de forma sostenible», concluyó en declaraciones sobre este estudio que recoge Sopra Steria.