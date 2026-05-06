Renault apuesta por la inteligencia artificial e integrará en sus coches Gemini, el asistente IA de Google, de forma gratuita. El fabricante automovilístico francés reemplazará a Google Assistant e incorporará esta tecnología a través de una futura actualización a partir del segundo semestre del año. Una novedad que tiene como objetivo mejorar la conectividad de los vehículos y facilitar la vida al conductor en tareas tan cotidianas como la búsqueda de un cargador para cargar un eléctrico.

Así lo ha confirmado la compañía, en conversaciones con este diario, en el marco de la presentación del nuevo Renault Clio, que destaca por un diseño más expresivo, proporciones más imponentes, nuevos motores de vanguardia y equipamiento tecnológico de última generación.

Renault apuesta por la inteligencia artificial

Google Gemini estará disponible, de forma 100% gratuita, en todos los vehículos de la marca gala equipados con OpenR Link con Google integrado, que ya circulan, mediante una actualización over the air, que está previsto que se realice a partir del segundo semestre del año.

Se trata de un asistente conversacional alimentado con inteligencia artificial, que, en lugar de tener que recordar la frase exacta para hacer una petición, permite hablar con naturalidad, mantener un diálogo interactiva y realizar tareas más complejas e incluso cambiar de idioma sin problemas en plena conversación.

Nuevo Renault Clio

Tras 17 millones de unidades vendidas, de las cuales un millón se han comercializado en España, esta sexta generación del Renault Clio llega con un estilo rompedor, construido según nuevas proporciones y dimensiones más generosas que lo sitúan claramente en lo más alto de su segmento.

El carácter atlético de Renault Clio se expresa a través de sus mayores dimensiones respecto a la generación anterior, pasando de 4,05 m a 4,12 m (+67 mm) de longitud y de 1,73 m a 1,77 m (+39 mm) de anchura. Esta evolución beneficia especialmente al capó, cuyas nuevas dimensiones realzan el dinamismo y la elegancia de la silueta.

El atractivo diseño se complementa con el rendimiento de una nueva gama de motores entre los más eficientes del mercado. En la cima de esta gama se encuentra la nueva motorización full Hybrid E-Tech de 160 CV. Más eficiente y potente que su predecesor, ofrece un consumo hasta un 40% menor en comparación con un motor de gasolina, y puede funcionar en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo en conducción urbana y periurbana, lo que lo convierte en una oferta perfectamente complementaria de la gama eléctrica.

Además de la motorización Full Hybrid E-Tech, Renault Clio ofrece un motor de gasolina de 115 CV y una versión gasolina GLP automática, que llegará en el mes de julio a los concesionarios de la marca. Estas dos versiones representan una mejora notable tanto en rendimiento como en eficiencia. El motor de gasolina de 115 CV está disponible con caja manual y el GLP con caja automática EDC, siendo el único modelo de la gama Renault con esta característica.

En el habitáculo, la doble pantalla OpenR en forma de V, el sistema multimedia OpenR link con Google integrado -una primicia en esta categoría de vehículo- y numerosos equipamientos tecnológicos y ayudas a la conducción de última generación son muestra de una mejora significativa, quedándose a las puertas del segmento superior. Clio cuenta con hasta 29 sistemas de ayudas a la conducción (ADAS) de última generación.