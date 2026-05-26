Las marcas chinas de automoción podrían alcanzar una cuota del 20% en Europa en 2028. Así lo estima un informe publicado por JPMorgan, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que el banco estima que los fabricantes chinos podrían entregar alrededor de 2,5 millones de vehículos en mercados como Alemania, Italia, Francia o Reino Unido dentro de tres años, frente al millón de unidades que comercializaron el año pasado.

La estimación supone una revisión al alza respecto a previsiones anteriores del propio banco, que situaban el peso potencial de los fabricantes chinos en torno al 15% del mercado occidental europeo para 2030. Ahora, JPMorgan adelanta ese crecimiento a 2028 y eleva la cuota esperada hasta el 20%, impulsada por la electrificación, el desarrollo tecnológico y la expansión internacional de los grupos automovilísticos chinos, como es el caso de BYD, Chery y SAIC.

El avance de las marcas chinas se apoya en una combinación de precio, producto y rapidez de desarrollo. Según Nick Lai, responsable de análisis de automoción para Asia-Pacífico en JPMorgan, la aceleración de la electrificación en Europa está creando un entorno favorable para los fabricantes chinos, cuya amplitud de gama y capacidad tecnológica les permite ganar presencia frente a competidores tradicionales.

Las marcas chinas triunfan en Europa

Ese crecimiento ya se está viendo en las matriculaciones. Según JATO Dynamics, los fabricantes chinos duplicaron su cuota en Europa en mayo de 2025, hasta el 5,9%, frente al 2,9% registrado en el mismo mes del año anterior, con MG y BYD como principales impulsores.

La tendencia no se limita al vehículo eléctrico puro. El mercado europeo está viendo también una entrada creciente de híbridos e híbridos enchufables de origen chino. Se trata de una vía que permite a estas marcas ampliar su público objetivo, reducir la dependencia del BEV y adaptarse mejor a un consumidor europeo todavía condicionado por el precio, la autonomía y la infraestructura de recarga, explican desde la patronal de los concesionarios Faconauto.

La lectura de JPMorgan va más allá del precio. El banco apunta a un cambio de fondo en la competencia automovilística: los fabricantes chinos no solo están entrando en Europa con modelos más asequibles, sino con una propuesta muy vinculada al software, la conectividad, la experiencia digital y los sistemas inteligentes de asistencia.

Ese posicionamiento encaja con un mercado en el que el vehículo se está convirtiendo en una plataforma tecnológica. Para los fabricantes europeos, el reto ya no pasa únicamente por lanzar más eléctricos, sino por acortar ciclos de desarrollo, mejorar la competitividad del producto y responder a un cliente que compara cada vez más equipamiento, autonomía, conectividad y precio total de uso.

El crecimiento chino en Europa se produce en un escenario regulatorio más complejo. La Comisión Europea aprobó aranceles compensatorios definitivos a los vehículos eléctricos de batería importados desde China, aplicables desde el 30 de octubre de 2024, tras concluir que la cadena de valor china se beneficiaba de subvenciones que podían perjudicar a los fabricantes europeos.

Sin embargo, los aranceles no han frenado la estrategia de expansión. Al contrario, han acelerado el interés de algunos fabricantes chinos por producir dentro de Europa, cerrar acuerdos industriales o reforzar su presencia comercial a través de redes de distribución propias o asociadas. Este movimiento reduce la exposición a barreras comerciales y aproxima la producción al mercado final.

Papel de los concesionarios

Según Faconauto, para los concesionarios, el avance de las marcas chinas abre un escenario de doble lectura. Por un lado, aumenta la competencia en precio, producto y captación de cliente. Por otro lado, genera nuevas oportunidades para grupos de distribución que buscan diversificar marcas, ganar volumen o participar en la implantación comercial de nuevos fabricantes.

Además, añaden que la previsión de JPMorgan confirma que la presencia china en Europa ya no puede leerse como un fenómeno puntual asociado solo al vehículo eléctrico. Se trata de un cambio estructural en la competencia del automóvil, con impacto directo en fabricantes, redes de distribución y proveedores. Para el sector europeo, el reto será defender la competitividad industrial y comercial sin perder de vista que el cliente final decidirá con criterios cada vez más pragmáticos: precio, tecnología, confianza y experiencia de uso.