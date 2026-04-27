Los murciélagos que vuelan en los entornos de los parques eólicos son firmes candidatos a chocar con las palas de los aerogeneradores.

Uno de los problemas de esta energía renovable es su impacto en las aves, tanto que el estar buscando soluciones a estos incidentes mortales se impone para garantizar la supervivencia de las especies y de esta forma de energía limpia.

Eliminar los molinos problemáticos

Hace un año el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció que estaba contemplando en un borrador de Real Decreto el parar definitivamente y desmantelar a la mayor brevedad posible aquellos aerogeneradores que registren tres o más colisiones.

Entre los parámetros que se están valorando en el borrador del Real Decreto se baraja la idea de borrar del mapa aquellas infraestructuras eólicas que en cinco años hayan causado tres o más colisiones de aves o murciélagos incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en peligro de extinción o vulnerables.

Un 85% menos de mortandad

En este contexto, Minsait, la compañía tecnológica del Grupo Indra, ha presentó en WindEurope —la gran cita anual de la energía eólica, celebrada en Madrid del 21 al 23 de abril con más de 500 empresas y 16.000 profesionales— un sistema capaz de reducir en un 85% la mortandad de murciélagos en los campos eólicos.

La solución, denominada BatMonitor, combina cámaras térmicas, inteligencia artificial y automatización para detectar la presencia de quirópteros y ordenar la parada del aerogenerador antes de que se produzca la colisión. Tras más de seis meses de pruebas con resultados muy positivos, la tecnología da respuesta a una exigencia cada vez más firme de la legislación europea y española en materia de protección de la biodiversidad.

Por qué importan los murciélagos

Catalogadas como especies en régimen de protección especial por el Real Decreto 139/2011, las 32 especies de murciélagos presentes en España representan uno de los grupos de fauna más valiosos y menos conocidos del ecosistema. Su función no se limita a volar de noche: son controladores de plagas de primer orden, polinizadores y dispersores de semillas que sostienen cultivos, bosques y la salud ambiental en general.

Una sola colonia puede consumir varias toneladas de mosquitos, polillas y otros insectos dañinos en una noche, reduciendo la dependencia de pesticidas en la agricultura. Al mismo tiempo, las especies nectarívoras polinizan plantas estratégicas como los agaves y las frugívoras dispersan semillas que aceleran la regeneración de áreas degradadas. Su pérdida provocaría desequilibrios en toda la cadena alimentaria.

La amenaza de los aerogeneradores

Sin embargo, los parques eólicos se han convertido en el mayor problema de conservación de los quirópteros en España. Según estimaciones a partir de datos recogidos en la península ibérica, la mortalidad media en los últimos veinte años ronda los 2 millones de ejemplares, con entre tres y diez murciélagos muertos por aerogenerador y año en los distintos parques eólicos.

El riesgo en los parques eólicos es mayor cuando el viento es débil, por debajo de 6 metros por segundo, ya que en esas condiciones los insectos permanecen en vuelo y los murciélagos salen a cazar. Es entonces cuando las aspas de los molinos generan más daño. Además, la tasa reproductiva de los estos mamíferos nocturnos es muy baja —apenas una cría por hembra al año—, lo que hace que cualquier incremento de la mortalidad tenga consecuencias a largo plazo difíciles de revertir.

Cómo funciona BatMonitor

A diferencia de los sistemas basados en luces o ultrasonidos, BatMonitor opera con fiabilidad en todo tipo de condiciones: niebla, oscuridad total o luces deslumbrantes. La cámara térmica capta la temperatura y la emisividad de los cuerpos —es decir, su capacidad para emitir energía radiante— y determina si los valores coinciden con los de un murciélago en vuelo cerca de uno de los parques eólicos.

La inteligencia artificial actúa en dos fases. Primero analiza la imagen en tiempo real y, si detecta el movimiento y el contorno característico de un quiróptero, lanza una alerta automática al software Babel, también desarrollado por Minsait. Este programa funciona como un traductor universal: interpreta los distintos protocolos de los sistemas de control (Scada) de cada turbina, independientemente del fabricante, y emite la orden de parada.

Datos para las auditorías

El sistema no sólo protege a los animales: también genera un registro continuo de detecciones, paradas y vídeos que permite a las compañías eólicas responder con evidencias a las auditorías ambientales exigidas por la normativa europea y española. Esta trazabilidad resulta clave para acreditar el cumplimiento de los requisitos de protección de las especies protegidas.

La tecnología permite, además, evitar paradas preventivas innecesarias, ya que sólo detiene el aerogenerador cuando el algoritmo confirma la presencia real de un ejemplar. De este modo, la disponibilidad de la turbina para generar energía aumenta, combinando protección ambiental y eficiencia operativa en un mismo sistema.

Antecedente en la protección de aves

BatMonitor tiene su origen en otra innovación de Minsait orientada a reducir las colisiones de aves protegidas en los parques eólicos, capaz de evitar hasta el 80% de los impactos. En ese caso, un radar 3D monitoriza el espacio aéreo del parque, la visión artificial identifica la especie con criterio ornitológico y el algoritmo calcula trayectorias posibles para ordenar la parada de los aerogeneradores con mayor riesgo de colisión.

Ambas soluciones reflejan una estrategia clara: compatibilizar la expansión de las energías renovables con la conservación de la biodiversidad. En un contexto en el que los aerogeneradores crecen en tamaño y número, la tecnología se convierte en la herramienta más eficaz para garantizar que la transición energética no se realice a costa de las especies más diminutas y esenciales del ecosistema.