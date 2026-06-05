Naturgy ha puesto en marcha en Las Hurdes (Cáceres) un proyecto de restauración forestal para recuperar una zona arrasada por el fuego. La iniciativa, bautizada como Bosque Naturgy en Ladrillar, devolverá la vida a un ecosistema de alto valor ecológico.

El objetivo es revertir los daños del grave incendio que asoló la comarca de Las Hurdes en el verano de 2022. Aquel fuego calcinó miles de hectáreas y dejó un profundo impacto ambiental, social y económico en la zona.

Un ecosistema golpeado por el fuego

El siniestro provocó una pérdida significativa de biodiversidad, la degradación del suelo y un aumento del riesgo de erosión y desertificación. A ello se sumaron las elevadas emisiones de CO₂ liberadas a la atmósfera durante el incendio.

El proyecto se enmarca en la iniciativa Energía con vida, con la que la energética quiere dar respuesta directa a la emergencia ambiental sufrida en el territorio. La meta es restaurar el equilibrio ecológico y contribuir a la recuperación de los ecosistemas dañados.

Especies autóctonas

La actuación contempla la restauración de una superficie aproximada de 10 hectáreas mediante la plantación de especies forestales autóctonas. Entre ellas figuran el pino resinero, el roble melojo, la encina, el madroño o el peral silvestre.

Estas especies han sido seleccionadas por su adaptación al entorno y su papel clave en la estabilización del suelo. También mejoran la infiltración de agua y favorecen la regeneración natural del ecosistema.

Plantas para los polinizadores

El proyecto incorpora, además, especies aromáticas y melíferas como la lavanda, el romero y el tomillo. Estas plantas favorecen la presencia de polinizadores y abren oportunidades de desarrollo rural en la comarca.

Su cultivo abre la puerta a actividades como la apicultura, los aceites esenciales o el agroturismo. Todas ellas refuerzan los servicios ecosistémicos del territorio y diversifican la economía local.

La voz de la compañía

La restauración de los ecosistemas dañados y la protección de la biodiversidad son ejes clave de la estrategia ambiental de la compañía. Así lo subraya Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente de Naturgy.

«Con el Bosque Naturgy en Ladrillar damos un paso más en nuestro compromiso con una transición energética que sea también regenerativa y alineada con los territorios», señala Cifuentes. La directiva insiste en que la transición energética debe ser igualmente ambiental y social.

En plena Red Natura 2000

El proyecto se desarrolla en colaboración con Grupo Sylvestris, empresa especializada en soluciones basadas en la naturaleza. La actuación se localiza en el Monte de Utilidad Pública nº 8 Comunal del Valle de Riomalo.

La acción de Naturgy en este enclave se integra en la Red Natura 2000, dentro de la ZEC Las Hurdes y la ZEPA Hurdes. Se trata de espacios de alto valor ecológico que albergan especies protegidas y hábitats de interés comunitario y prioritario.

Refugio de aves amenazadas

Entre la fauna amenazada que habita en estos parajes destacan el buitre negro, la cigüeña negra o el halcón abejero. La recuperación del bosque resulta vital para garantizar el refugio y la alimentación de estas aves.

El Bosque Naturgy en Ladrillar permitirá la absorción estimada de unas 3.500 toneladas de CO₂ durante un periodo de permanencia de 50 años. El proyecto será registrado en la Oficina Española de Cambio Climático.

Hacia la neutralidad climática

De este modo, la actuación contribuirá a los objetivos nacionales de descarbonización y neutralidad climática. La compañía integra la biodiversidad en el diseño y desarrollo de todos sus proyectos.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso global de la energética con la sostenibilidad y la restauración del capital natural. El propósito es avanzar hacia la no pérdida neta de biodiversidad en los territorios donde opera.

Empleo verde en la comarca

Más allá de su dimensión ambiental, el proyecto integra un importante componente social. La actuación prioriza la contratación de personas en situación de vulnerabilidad y promueve acciones de formación y capacitación.

Hasta abril de 2026, la obra en su conjunto ha involucrado a 44 trabajadores y ha acumulado 88 horas de formación. Estas cifras refuerzan la empleabilidad y el arraigo de la iniciativa en la comarca.

Riqueza que se queda en el territorio

El impacto socioeconómico se refleja también en el destino del gasto asociado a la actuación. Más del 70% de la inversión permanece en el ámbito local, apoyando a empresas y servicios de la zona.

De este modo, el proyecto de Naturgy contribuye a la dinamización de la economía rural y al impulso del empleo verde en Las Hurdes. El arraigo territorial se consolida como una de las señas de identidad de la iniciativa.

Qué es Energía con vida

Energía con vida es la iniciativa corporativa de Naturgy que integra la biodiversidad en la estrategia y la actividad del negocio. Su objetivo es conocer, proteger y restaurar los entornos naturales donde opera la compañía.

En concreto, el Bosque de Ladrillar se inscribe en la línea Energía con vida – Restaura. Esta línea está orientada a la restauración ecológica y a la creación de nuevos espacios con valor ambiental.

Sus actuaciones incluyen la recuperación de hábitats, la revegetación y las soluciones basadas en la naturaleza. Todas ellas buscan mejorar la biodiversidad y reforzar la resiliencia de los ecosistemas a largo plazo.