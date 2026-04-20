Hora confirmada: llega el ‘Alumbrao’ de la Feria de Abril de Sevilla con 28.000 bombillas e Inteligencia Artificial

La Feria de Abril de Sevilla comienza a la medianoche de este ‘lunes del pescaíto’ con el encendido de las 28.000 luces LED de la portada, inspirada este año en el Consulado de Portugal y el cenador de Carlos V del Alcázar. El diseño recuerda la boda del emperador con Isabel de Portugal, celebrada hace 500 años en la ciudad.

Esta estructura, que recibe a sevillanos y turistas en el recinto de Los Remedios, está formada por unos 30.537 metros de tubos y 3.777 metros cuadrados de paneles. Sus medidas son de 40 metros de ancho, 40 de alto y 5,70 de profundidad, y cuenta con más de 6.000 piezas de carpintería.

Además, la portada incluye referencias a varias fechas importantes vinculadas a Sevilla, como el 50 aniversario de Tussam, los 50 años del grupo Cantores de Híspalis y el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

Antes, a las 22:00 horas de este lunes, se celebrará el tradicional espectáculo musical junto a la portada, que en esta ocasión estará protagonizado por el grupo Raya Real, una de las incorporaciones destacadas de esta edición.

Como novedad, el tranvibus, la línea TB1 que une Torreblanca con Sevilla Este y Nervión, ampliará su trayecto hasta el recinto ferial, llegando hasta la contraportada. Contará con una flota de entre 14 y 16 vehículos, con frecuencias de paso de 6 a 8 minutos. A lo largo de toda la semana se prevén unas 1.200 expediciones, ofreciendo alrededor de 144.000 plazas por cada sentido.

Por su parte, el Metro de Sevilla prestará servicio de forma continua durante toda la Feria, hasta la madrugada del domingo 26 de abril, coincidiendo con el cierre tras los fuegos artificiales. Durante estos días, los trenes circularán en doble composición, lo que permitirá aumentar la capacidad del servicio en un 127% respecto a una semana habitual.

Desde las 6:30 de la mañana del lunes hasta las 2:00 de la madrugada del domingo al lunes 27 de abril, el suburbano funcionará sin interrupciones durante 164 horas seguidas, convirtiéndose en el dispositivo especial más extenso del año.

El dispositivo de la empresa pública de autobuses contará con 1,7 millones de plazas por sentido en sus servicios directos a la Feria, con lo que se incrementa en más de un 45% respecto de una semana normal. En este sentido, se han planificado más de 38.960 horas de servicio, un 3% más que el año pasado.

La línea especial Lanzadera Prado-Feria ha fijado una oferta de 15.080 expediciones y 1.658.800 plazas por sentido. Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Además, todas estas líneas, tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido.

Operativo de seguridad

En cuanto a la seguridad, más de 1.000 policías locales estarán operativos durante la semana. El dispositivo contará este año con la participación del Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local. Además, volverá a incluir a los Agentes Tutores, una unidad específica compuesta por 30 agentes para realizar campañas de concienciación entre menores.

Este año, se suman tres nuevas cámaras de videovigilancia, con lo que se llega hasta los 33 dispositivos, que contarán con inteligencia artificial para medir el número de personas que transitan por la portada y contraportada, el recinto de la calle del Infierno y otras zonas próximas.

En cuanto a Lipasam, 591 trabajadores prestarán servicio junto con 117 vehículos. Este año se volverán a habilitar puntos de contenedores en el entorno del recinto para el depósito de residuos durante todo el día.

Por otra parte, se van a llevar a cabo campañas informativas en todas las casetas del Real, con la entrega de 120.000 bolsas amarillas y de 1.200 papeleras para el depósito de envases ligeros. Las bolsas se repartirán diariamente. También se realizará la recogida diferenciada de envases de vidrio.

También, como novedad, el Ayuntamiento, junto a Endesa, ha modernizado toda la instalación eléctrica del Real. Asimismo, se ha procedido al desmantelamiento de cuatro estructuras metálicas y la línea aérea de alta tensión, unos 5.250 metros de cableado, que cruzaba por la zona de la Calle del Infierno.