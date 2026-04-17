Palomares del Río se ha convertido en el ‘Ohio andaluz’ por predecir el resultado electoral: acierta desde hace más de 20 años

El municipio sevillano de Palomares del Río ha reproducido con gran precisión los resultados de las elecciones andaluzas celebradas en 2004, 2008, 2012, 2015 y 2022. Esta sorprendente coincidencia le ha valido el apodo de ‘el Ohio andaluz’, en referencia al estado estadounidense que suele anticipar el resultado en las elecciones presidenciales.

Esta localidad del Aljarafe, con cerca de 9.500 habitantes, sólo se ha desviado de esa tendencia en los comicios de 2018. En aquella ocasión, sus vecinos optaron mayoritariamente por Adelante Andalucía y Ciudadanos. Sin embargo, en el resto de elecciones han demostrado una fiabilidad casi absoluta.

En 2004, el 52% de los votos en Palomares fue para el PSOE, seguido del PP con un 28%, IU con un 11,8% y el Partido Andalucista con un 5,3%. A nivel autonómico, los resultados fueron muy similares y el PSOE obtuvo un 51%, el PP un 32%, IU un 7,6% y el PA un 6,25%.

Aunque podría parecer una simple casualidad, en 2008 volvió a repetirse el patrón. En esa ocasión, el PSOE alcanzó el 48% en el municipio, el PP el 35% e IU el 10%. En el conjunto de Andalucía, los porcentajes fueron prácticamente idénticos: 48% para el PSOE, 38% para el PP y 7,13% para IU.

En 2012, Palomares del Río volvió a reflejar el comportamiento electoral de toda la comunidad. El PP obtuvo allí el 39% de los votos (frente al 41% regional), el PSOE el 35% (39% en Andalucía) e IU el 14% (11,5% en el total autonómico).

La misma situación se repitió en 2015. En el municipio, el PSOE fue la fuerza más votada con un 25,24%, mientras que en Andalucía alcanzó el 35%. El PP consiguió un 22% frente al 26% regional, Ciudadanos un 13% frente al 9% autonómico e IU un 8,82%, ligeramente por encima del casi 7% obtenido en el conjunto de la comunidad.

La única excepción en esta tendencia se produjo en 2018. En esa ocasión, Adelante Andalucía ganó las elecciones casi empatado con Ciudadanos, ambos alrededor del 23% de los votos. Les siguieron el PSOE con un 20%, Vox con un 12,4% y el PP con un 12,19%.

Sin embargo, en el conjunto de Andalucía, el partido más votado fue el PSOE liderado por Susana Díaz, con un 28%, aunque no logró gobernar. Finalmente, el PP de Juanma Moreno (20,75%) alcanzó la presidencia tras pactar con Ciudadanos (18,2%) y Vox (10,97%), mientras que Adelante Andalucía quedó como cuarta fuerza con un 16%.

En 2022, el municipio recuperó su capacidad predictiva. El PP fue el partido más votado con un 37% (43% en Andalucía), seguido del PSOE con un 20,4% (24% en la comunidad).