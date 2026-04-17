Piden dos años de cárcel por discriminar a una enfermera palestina en Sevilla: «Todos sois moros terroristas»

La Fiscalía de Sevilla solicita dos años de cárcel para un acusado de proferir públicamente insultos contra una enfermera de origen palestino en el Hospital San Lázaro de la capital andaluza, al lanzar expresiones «con intención de denigrar a la mujer» como «para mí todos sois moros, terroristas».

De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el investigado «encontrándose en el comedor del hospital San Lázaro, tuvo conocimiento de que una de las enfermeras de dicho hospital era de origen palestino».

En ese contexto, «se dirigió a la misma en presencia de varios compañeros» y, en «tono despectivo», afirmó que «hay que huir de los marroquíes porque creen en Alá y sus muertos», además de manifestar que «para mí, todos sois moros. Moros son todos los terroristas y los que maltratan a las mujeres, para mí todos sois moros terroristas».

Según la Fiscalía, todo ello se produjo «con la clara intención de denigrar a la mujer y menoscabar su dignidad, pese a que esta insistió varias veces en que dejara de hacer esos comentarios, que le resultaban hirientes».

Las expresiones verbales «insultantes» que el encausado «de forma reiterada dedicó a la víctima, el tono elevado y despectivo que empleó, la exposición pública a la que la sometió, pues los gritos que captaron la atención de los allí presentes y la aparente gratuidad del acometimiento, cristalizaron en una grave humillación que menoscabó su dignidad».

Por ello, el Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso con un delito contra la integridad moral, con la concurrencia además de un agravante de discriminación. La petición final es de dos años de prisión por un delito contra la integridad moral, de cara al juicio señalado para el 27 de abril en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.