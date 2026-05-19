Amazon sabe más de ti de lo que crees: qué hace con tus datos y cómo frenarlo

Cada vez que entras en Amazon, la compañía recoge tus datos sin que te des cuenta: qué buscas, cuánto tiempo miras un producto, qué le preguntas a Alexa y qué ves en Prime Video. No es solo para que tu pedido llegue a tiempo. Amazon construye con esos datos un perfil detallado de ti que usa para venderte más, para lanzar sus propias marcas blancas y para alimentar un negocio publicitario que factura más de 50.000 millones de dólares al año. La respuesta a la pregunta de qué hace exactamente Amazon con tus datos viene ahora.

Qué datos de Amazon recoge la compañía sobre ti

Amazon divide la recogida de información en tres bloques. El primero son los datos que tú proporcionas directamente: nombre, dirección, tarjeta, reseñas y listas de deseos. El segundo bloque, y el más amplio, son los datos que recoge de forma automática: historial completo de búsquedas, productos que has visto sin comprar, tiempo que pasas en cada página, dispositivo desde el que accedes y ubicación si tienes la app con los permisos activados.

El tercer bloque son los datos que generan sus otros servicios: comandos de voz almacenados por Alexa, historial de Prime Video, música escuchada en Amazon Music y documentos leídos en Kindle. Todo eso queda vinculado a tu cuenta y se cruza para construir un perfil de consumidor que va mucho más allá de lo que la mayoría de usuarios imagina.

Con esos datos Amazon hace varias cosas a la vez. Los usa para personalizar los resultados que ves en la tienda y para decidir qué anuncios te muestra dentro y fuera de la plataforma. Los comparte con socios publicitarios externos, lo que explica por qué un producto que buscaste en Amazon aparece después en otras webs.

Los usa también para alimentar sus marcas propias: Amazon analiza qué venden mejor los comerciantes del marketplace y lanza productos competidores bajo sus propias marcas blancas, una práctica que ha sido investigada por las autoridades antimonopolio en Europa y Estados Unidos. Y los usa para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, desde las recomendaciones de compra hasta la logística de entrega.

Cómo limitar los datos que Amazon guarda sobre ti

Puedes recortar bastante lo que Amazon acumula sin dejar de usar la plataforma. Lo primero es borrar y desactivar el historial de navegación: entra en tu cuenta, ve a Historial de navegación y elimina los productos que has visto. Puedes además desactivar ese registro para que Amazon deje de anotar lo que visitas sin comprar.

Lo segundo es gestionar tus preferencias publicitarias desde este enlace, donde puedes desactivar los anuncios personalizados basados en tu actividad dentro y fuera de la tienda.

Lo tercero, y más importante si tienes un altavoz inteligente, es revisar las grabaciones de Alexa. Desde la app puedes borrar todo el historial de voz y activar la opción de que no se guarden futuras grabaciones, o que se eliminen automáticamente cada tres meses.

El RGPD te da además dos derechos concretos sobre tus datos Amazon: puedes solicitar una copia de todo lo que la compañía tiene sobre ti y puedes pedir su eliminación. Ambas opciones están disponibles desde Tu cuenta, en el apartado Solicitudes de privacidad. Amazon tiene un plazo legal de 30 días para responder.

Hay datos que no podrás eliminar mientras tengas cuenta activa, como el historial de pedidos o los datos de pago, porque son necesarios para garantías y obligaciones fiscales. Pero todo lo demás, el seguimiento publicitario, las grabaciones de voz y el historial de navegación, está en tu mano controlarlo. La diferencia entre ceder tus datos por defecto o hacerlo de forma consciente empieza por saber exactamente qué está pasando con ellos.