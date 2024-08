De esta forma puedes acceder a las grabaciones de tu dispositivo Alexa

La tecnología inteligente se ha convertido en parte esencial de nuestros hogares, la privacidad es una preocupación cada vez más relevante. Los dispositivos Alexa de Amazon, conocidos por su capacidad de respuesta y su integración con múltiples servicios, también son responsables de almacenar las grabaciones de nuestras interacciones diarias. Entender cómo acceder a estas grabaciones, escucharlas y gestionarlas es clave para cualquier usuario consciente de su privacidad. Por eso, aquí te muestro cómo puedes acceder a todo el historial de conversaciones que has tenido con Alexa.

Descubre tus grabaciones de Alexa

Todo el proceso se realiza en la aplicación, no deberás interactuar directamente con el dispositivo. La cantidad de información que vas a tener a tu alcance seguro que llama a tu atención.

Accede a la aplicación Alexa

Para empezar, abre la aplicación Alexa en tu dispositivo móvil, ya sea un teléfono o una tablet. Esta aplicación es el centro de control de todos tus dispositivos Alexa y donde puedes realizar ajustes importantes en tus configuraciones de privacidad.

En la pantalla de inicio, encontrarás varias opciones en la parte inferior, pero tu atención debe dirigirse hacia la opción “Más” en la esquina inferior derecha. Dentro del menú “Más”, uno de los elementos que sobresale es “Historial de actividad”. Esta sección es fundamental, ya que aquí se almacenan todas tus interacciones con Alexa. Cada comando de voz, cada solicitud de música, de previsión del tiempo, y cada consulta a Alexa se registra cronológicamente. Este historial te permite revisar tus actividades anteriores, a la vez que te da la oportunidad de entender mejor cómo y cuándo utilizas Alexa.

Controla lo que se graba

El siguiente paso es vital para quienes desean un control más exhaustivo de sus datos. Desplázate hacia abajo en el menú de “Historial de actividad” y selecciona “Privacidad de Alexa”. En esta sección, Amazon te ofrece diversas herramientas para gestionar cómo tu información personal es almacenada y utilizada.

Uno de los aspectos más importantes que encontrarás aquí es la opción “Consultar el historial de voz”. Esta funcionalidad permite al usuario revisar cada una de las grabaciones de voz que Alexa ha registrado. Es una manera práctica de monitorizar lo que se ha grabado, especialmente si alguna vez te preocupa que Alexa haya escuchado algo que no debería.

Filtros y especificaciones para afinar tu búsqueda

Cuando entras al “Historial de voz”, es probable que te encuentres con una gran cantidad de grabaciones. Afortunadamente, Amazon ha incluido herramientas de filtrado para hacer este proceso más manejable.

Puedes filtrar las grabaciones por fecha: desde las interacciones más recientes, como las de hoy o de la última semana, hasta las de los últimos 30 días o incluso todo tu historial. Además, puedes elegir revisar las grabaciones de un dispositivo específico o de un perfil en particular, lo que es especialmente útil si tienes múltiples dispositivos Alexa en casa.

Escuchando y gestionando tus grabaciones

Una vez que has localizado las grabaciones que te interesan, escuchar lo que Alexa registró es tan sencillo como tocar la grabación. Esta característica es fundamental para verificar la precisión de las respuestas de Alexa o simplemente para asegurarte de que no se haya registrado información innecesaria o privada.

Como puedes ver, solo debes tocar en ese icono de Play para escuchar las grabaciones.

Si descubres grabaciones que prefieres eliminar, ya sea por privacidad o simplemente para mantener tu historial limpio, puedes hacerlo directamente desde esta misma sección pulsando el icono rojo d e a papelera. Amazon facilita la eliminación de grabaciones individuales o de todas las grabaciones dentro del marco temporal que desees.

Mantener la privacidad en primer plano

Es importante recordar que, aunque los dispositivos Alexa son diseñados con altos estándares de seguridad, siempre tienes la opción de desactivar los micrófonos en los dispositivos cuando no los estás utilizando. Esta acción asegura que no se registren interacciones no deseadas, proporcionando una capa adicional de control sobre tu privacidad. Solamente debes realizar una pulsación prolongada sobre el botón superior hasta que se ponga en color rojo. Desde ese momento, Alexa no te va a escuchar, pero tampoco va a interactuar contigo, así que no le podrás pedir nada mediante un comando de voz.

El enfoque de Amazon hacia la privacidad de los usuarios es claro: te ofrecen las herramientas necesarias para gestionar tus datos como prefieras. Sin embargo, la responsabilidad final recae en ti como usuario, para asegurarte de que las configuraciones de tu dispositivo estén alineadas con tus expectativas de privacidad.

La importancia de gestionar tus grabaciones

Acceder y gestionar tus grabaciones de voz en dispositivos Alexa es un proceso que, como usuario, debes conocer. No solo te permite mantener un control sobre lo que se almacena, sino que también te proporciona la tranquilidad de saber que tienes la opción de eliminar cualquier grabación que consideres innecesaria. La privacidad es un derecho, y con las herramientas adecuadas, puedes asegurarte de que se respete.