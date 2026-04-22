Apple Music convierte las canciones en piezas de museo: así es la exposición del Cervantes

Apple Music y el Instituto Cervantes han vuelto a unir música, escritura y tecnología en una exposición que invita a mirar las canciones desde otro lugar: no sólo como temas que se escuchan, sino como textos que nacieron en papeles, cuadernos, tachones y anotaciones. La muestra se titula Las mejores letras en español y reúne manuscritos originales de canciones populares de los siglos XX y XXI.

Canciones que también se leen

La exposición forma parte de la Semana Cervantina y propone un recorrido por la fuerza literaria de la palabra escrita en español a través de canciones de autores y artistas como José Luis Perales, Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocío Márquez o El Chojín, entre otros.

El interés de esta exposición está en enseñar aquello que normalmente queda fuera de la escucha. Antes de llegar al estudio, una canción suele pasar por versiones, correcciones, cambios de palabras y decisiones que no siempre se conocen. Aquí, esos borradores dejan de ser material privado y se convierten en documentos culturales.

La muestra invita a leer las letras como textos poéticos y narrativos, más allá de su contexto musical. No se trata sólo de recordar canciones conocidas, sino de observar cómo se construyeron, es decir, qué se tachó, qué se mantuvo, qué frase cambió de sitio y qué parte acabó convirtiéndose en un verso reconocible para miles de personas.

Ese enfoque permite entender mejor por qué algunas canciones terminan formando parte de la memoria colectiva. Una letra puede nacer de una experiencia íntima, pero cuando llega al público empieza a pertenecer también a quienes la escuchan, la cantan o la asocian con un momento concreto de su vida.

De José Luis Perales a Amaral

Entre los testimonios que acompañan la exposición, José Luis Perales explica el proceso de creación de Y cómo es él, una de las canciones más reconocibles de la música en español. El autor recuerda cómo imaginó una conversación de ruptura marcada por la infidelidad y cómo debatió durante horas con Manuela, su mujer, sobre si la reacción del personaje masculino resultaba creíble.

También aparece el caso de El universo sobre mí, de Amaral. Eva Amaral explica que la canción habla de la sensación de no formar parte de la fiesta, de buscar un lugar propio en el mundo y de esa soledad que puede sentirse incluso rodeado de gente. Es una lectura que encaja con uno de los versos más recordados del tema: la necesidad de que alguien comprenda esa soledad en medio de los demás.

La exposición también incorpora comentarios de otros autores, como Juanma Latorre, de Vetusta Morla, que relaciona Puñalada trapera con la tradición popular, la rondalla y la idea de las huellas que dejamos antes de desaparecer.

Apple Music añade la parte digital

El papel de Apple Music no se limita a prestar su nombre a la exposición. La plataforma complementa la muestra con acceso digital a listas de reproducción y audios con comentarios personales de autores y herederos, pensados para contextualizar cada obra. En Apple Music, el proyecto reúne las canciones de la exposición junto con comentarios de algunos de sus autores, además de selecciones vinculadas al Instituto Cervantes.

La exposición funciona en dos capas: una física, con los manuscritos en el Instituto Cervantes; y otra digital, con canciones, playlists y contenido adicional dentro de Apple Music. La idea es que el visitante pueda leer, escuchar y contextualizar las letras desde distintos soportes.

Apple Music también aprovecha este proyecto para reforzar sus funciones relacionadas con las letras. La plataforma cuenta con letras sincronizadas en tiempo real, opciones para cantar con Apple Music Sing, herramientas de traducción y pronunciación, y funciones para compartir fragmentos. Son prestaciones que convierten la letra en una parte activa de la experiencia musical, no sólo en un texto que acompaña a la canción.

Cuándo y dónde visitar la exposición

Las mejores letras en español se inaugura el 22 de abril de 2026 en el Instituto Cervantes de Madrid, situado en la calle Alcalá, 49. Según la ficha oficial del Instituto Cervantes, la exposición puede visitarse del 23 de abril al 21 de junio de 2026, con entrada libre hasta completar aforo y reserva preferente a través de Eventbrite.

El horario de visita indicado por el Cervantes es de martes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 16.00 horas. Los lunes permanece cerrado.

La colaboración entre Apple Music y el Instituto Cervantes se presenta como una celebración del español a través de la música, pero también como una forma de acercarse al proceso creativo de las canciones. Es cierto que casi todo se consume en streaming y por eso, ver el origen manuscrito de una letra recuerda que incluso los himnos más populares empezaron alguna vez sobre una página en blanco