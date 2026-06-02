La lengua cheroqui tiene menos de 1.500 hablantes y una nueva oportunidad en el iPad

El caso de la lengua cheroqui sirve para entender una cuestión cada vez más importante, preguntarnos qué papel puede desempeñar la tecnología en la conservación de los idiomas. Hablamos a menudo de móviles, inteligencia artificial, asistentes de voz o traducción automática, pero pocas veces nos detenemos en una pregunta inquietante. Esa no es otra de qué ocurre con una lengua cuando no aparece en un teclado, no se puede escribir fácilmente en una app o no tiene presencia suficiente.

Cuando un idioma desaparece de las pantallas

Una lengua no se pierde de un día para otro. Antes de desaparecer de una comunidad, puede empezar a quedar fuera de los espacios donde se comunican las nuevas generaciones. Primero deja de estar en los mensajes, luego en los vídeos, después en los deberes digitales y finalmente en las herramientas que usamos a diario sin pensarlo demasiado. Por eso, que un idioma llegue a un móvil, a una tableta o a un ordenador no es solo una mejora técnica sino una forma de darle uso, continuidad y presencia.

El caso de la lengua cheroqui en Estados Unidos sirve para entenderlo muy bien. En la Cherokee Immersion School de Tahlequah, Oklahoma, estudiantes desde preescolar hasta octavo grado aprenden un idioma con menos de 1.500 hablantes fluidos dentro de una población mundial de más de 480.000 personas cheroquis. Allí, el iPad y el Mac se han convertido en herramientas de apoyo para escribir, grabar, escuchar, crear historias, diseñar proyectos y mantener vivo un idioma que durante generaciones se transmitió sobre todo en casa, en la comunidad y a través de los mayores.

Lo interesante no es únicamente que una escuela utilice dispositivos de Apple en sus clases. Una lengua no sobrevive solo porque esté en los libros o porque forme parte de una tradición. También necesita estar en los lugares donde viven los jóvenes. Y hoy esos lugares son, además de la familia y el aula, el móvil, la tablet, el ordenador, los vídeos, los podcasts, los mensajes y las aplicaciones.

El teclado también forma parte de una lengua

Cuando un idioma no se puede escribir con facilidad en un dispositivo, queda fuera de buena parte de la vida cotidiana. No aparece en los deberes digitales, en las notas rápidas, en las conversaciones por mensajería ni en los contenidos que se comparten en redes sociales. Es decir, se convierte en una lengua más difícil de usar.

En el caso del cheroqui, su sistema de escritura fue creado hace más de 200 años por Sequoyah, una figura clave para la historia de este pueblo. No se trata de un alfabeto como el latino, sino de un silabario con 86 caracteres que representan sonidos o sílabas. Que ese sistema pueda utilizarse en dispositivos actuales no es solo una cuestión técnica. Es una forma de decir que esa lengua también tiene sitio en el presente.

Por eso, la presencia de un idioma en un teclado puede tener más importancia de la que parece. Significa que se puede escribir, estudiar, corregir, enviar y compartir. Y, sobre todo, que deja de estar limitada a un espacio simbólico o ceremonial para entrar en el uso diario. Un idioma que puede escribirse en un móvil tiene más posibilidades de aparecer en una conversación real entre jóvenes que otro que queda apartado de las herramientas que utilizan a diario.

La voz de los mayores tiene mucho peso

La parte más humana de esta historia está en la voz. Los estudiantes cheroquis no solo escriben palabras en una pantalla. También se graban pronunciándolas, escuchan los matices y comparan cómo se dicen determinados términos en su comunidad. En una lengua donde un sonido equivocado puede cambiar el significado de una palabra, la pronunciación no es un adorno, sino una parte esencial del aprendizaje.

Además, hay un elemento que ninguna aplicación puede sustituir por completo, la memoria de los mayores. Algunos alumnos graban cómo pronuncian ciertas palabras sus abuelas o familiares, porque las lenguas no son piezas fijas. Tienen tonos, variantes, costumbres y formas de hablar que dependen de cada comunidad.

Ahí la tecnología funciona mejor cuando no intenta reemplazar la transmisión oral, sino acompañarla. Un iPad, un Mac o una app no salvan por sí solos una lengua, pero pueden ayudar a conservar voces, relatos y formas de hablar que de otro modo se perderían con facilidad.

Aprender una lengua también puede ser crear

El proyecto educativo de la Nación Cheroqui muestra que aprender una lengua no tiene por qué limitarse a memorizar vocabulario. En estas aulas, los estudiantes crean relatos animados, graban narraciones, diseñan cestas en aplicaciones de dibujo, producen podcasts y trabajan en proyectos que combinan cultura, naturaleza y herramientas digitales.

Uno de los ejemplos más interesantes es el trabajo con plantas. Los alumnos pueden fotografiarlas, anotar información, registrar su pronunciación y documentar sus posibles usos tradicionales. Así, la lengua no queda encerrada en una lista de palabras, sino que se utiliza para explicar el mundo que rodea a los estudiantes.

También hay que mantener vivos los contextos en los que esas palabras tienen sentido. Una lengua habla de familia, territorio, comida, naturaleza, oficios, cuentos, canciones y recuerdos. Si todo eso puede entrar en un proyecto digital, el aprendizaje se vuelve mucho más cercano.

La IA tiene una deuda con las lenguas pequeñas

La llegada de la inteligencia artificial añade una nueva capa al problema. Los grandes modelos lingüísticos funcionan mejor con idiomas que tienen muchos textos, muchas grabaciones y mucha presencia en Internet. Inglés, español, francés o alemán cuentan con una enorme cantidad de datos disponibles. Otras lenguas, en cambio, apenas tienen presencia digital.

Esto puede crear una brecha cada vez mayor. Si una lengua no tiene suficientes datos, los sistemas de traducción funcionan peor, los asistentes no la reconocen, las herramientas educativas no la incorporan y los modelos de IA apenas pueden trabajar con ella. Así, el usuario acaba utilizando otro idioma más cómodo, más compatible y más presente.

La tecnología puede ayudar a preservar lenguas minoritarias, pero también puede acelerar su desaparición digital si no las incluye desde el principio. Por eso son tan importantes los teclados, las fuentes, las grabaciones comunitarias, las apps educativas y los proyectos desarrollados con la participación de los propios hablantes.

No se trata solo del cheroqui

No se puede comparar sin matices una lengua indígena con menos de 1.500 hablantes fluidos con lenguas europeas que tienen presencia institucional, educativa y mediática. Pero el fondo del asunto sí es compartido, una lengua necesita espacios de uso y ahora esos espacios también son digitales.

El futuro de una lengua no depende solo de grandes discursos, sino de algo tan aparentemente sencillo como poder escribirla en un móvil, grabar la voz de una abuela o escuchar una historia en el idioma en el que siempre debió ser contada.