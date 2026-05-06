Calor desde el móvil: el gadget para calmar las picaduras de mosquito sin cremas

Las picaduras de mosquito vuelven a ser una de las molestias habituales con la subida de las temperaturas. Este año, además, la temporada podría llegar con más presión en algunas zonas, ya que las lluvias abundantes y el calor favorecen la acumulación de agua y la aparición de criaderos, un escenario sobre el que ya han llamado la atención expertos y autoridades.

AEMET confirmó que el verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica en España peninsular, con una temperatura media de 24,2 ºC, 2,1 ºC por encima del periodo de referencia 1991-2020. En este escenario, la prevención sigue siendo básica, pero también empiezan a ganar terreno soluciones pensadas para actuar después de la picadura.

Un accesorio que usa calor localizado

Una de esas propuestas es Heat It, un pequeño dispositivo que se conecta al móvil y aplica calor controlado sobre la zona afectada. No es un repelente, por tanto no evita que el mosquito pique. Su función es la de ayudar a aliviar síntomas como el picor o el dolor mediante hipertermia localizada, es decir, una aplicación breve de calor sobre la piel.

El dispositivo funciona conectado al puerto del smartphone y se controla mediante una aplicación. Según la información del fabricante, el accesorio permite ajustar el tratamiento en función de la sensibilidad de la piel y trabaja con calor concentrado, sin necesidad de cremas, sprays ni pilas propias.

Cómo funciona Heat It

El uso es sencillo, se conecta el accesorio al móvil, se abre la aplicación y se elige el modo de tratamiento. Después, la superficie de contacto se calienta durante unos segundos y se coloca sobre la picadura siguiendo las instrucciones de la app. El tratamiento puede durar 4, 7 o 9 segundos y alcanzar entre 47 y 52 ºC, según el modo seleccionado.

La idea no es nueva del todo. Aplicar calor sobre una picadura es un remedio conocido desde hace tiempo, aunque hacerlo con una fuente no controlada puede ser impreciso o incluso peligroso. La diferencia de este tipo de dispositivos está en que intentan regular temperatura y tiempo de exposición para reducir riesgos y hacer el proceso más cómodo.

Qué dice el estudio sobre el alivio del picor

El estudio publicado en 2023 en Acta Dermato-Venereologica analizó más de 12.000 picaduras tratadas, con datos de unos 1.750 participantes, y concluyó que la aplicación local de calor redujo de forma notable el picor y el dolor en picaduras de mosquitos, tábanos, abejas y avispas. En el caso de las picaduras de mosquito, el picor se redujo un 57% durante el primer minuto y un 81% entre los 5 y 10 minutos posteriores al tratamiento.

Prevenir siempre es el comienzo

Aunque este tipo de accesorio puede ser práctico para quienes sufren mucho con las picaduras, no sustituye las medidas básicas para reducir la presencia de mosquitos. Evitar agua estancada en macetas, cubos, canalones, piscinas sin mantenimiento o patios sigue siendo una de las medidas más importantes, porque muchos criaderos aparecen precisamente en pequeños puntos de acumulación doméstica.

Heat It encaja en una tendencia clara:, la de gadgets pequeños, conectados al móvil y pensados para resolver molestias muy concretas. No promete acabar con los mosquitos, pero sí ofrece una alternativa interesante para aliviar el picor cuando las picaduras de mosquito ya se han producido.