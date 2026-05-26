Dyson viste el verano con su nueva edición limitada Ceramic Apricot and Topaz

Dyson Beauty da la bienvenida al verano con el lanzamiento de Ceramic Apricot and Topaz, una nueva edición limitada de color disponible en sus dispositivos de cuidado capilar. Inspirada en el solsticio de verano, esta colección busca recoger la energía, la calidez y la luminosidad del día más largo del año a través de una paleta muy sofisticada.

Inspirada en la luz del solsticio

La nueva gama cromática combina un intenso naranja mandarina, suaves tonos albaricoque y destellos dorados, creando un acabado luminoso y lleno de contraste. El resultado es una edición pensada para aportar un toque de brillo veraniego a la rutina de peinado, tanto por su diseño como por la experiencia sensorial que acompaña a cada dispositivo Dyson.

Para desarrollar Ceramic Apricot and Topaz, los ingenieros de CMF de Dyson, especialistas en colores, materiales y acabados, tomaron como punto de partida el solsticio de verano. Este fenómeno astronómico marca el día con más horas de luz del año y se asocia con una luminosidad cálida, envolvente y optimista.

El equipo de diseño estudió cómo la luz solar puede despertar emociones, recuerdos y sensaciones vinculadas al verano como la calma de un atardecer, la intensidad de la golden hour, la frescura de una bebida fría o la calidez del sol sobre la piel.

Según Amelia Ayerst, CMF Design Manager en Dyson, la paleta nace del estudio de los cambios en la intensidad de la luz, la temperatura y el espectro de color durante el solsticio. A partir de esa inspiración, Dyson ha creado una combinación de albaricoques cálidos, naranjas intensos y matices vibrantes que evocan libertad, energía y celebración.

Tecnología, diseño y experiencia sensorial

La propuesta de la firma británica va más allá del rendimiento tecnológico. La marca concibe cada rutina capilar como una experiencia sensorial completa, en la que influyen el sonido, el tacto, la conectividad, el movimiento del cabello y también el diseño del producto.

En esta edición limitada, el acabado cerámico suave al tacto se combina con detalles metálicos brillantes y tonos vivos, reforzando esa idea de convertir un gesto cotidiano en una experiencia más especial.

También con la gama de Formulations de Dyson

La edición Ceramic Apricot and Topaz llega acompañada por la gama de productos capilares de Dyson, desarrollados para complementar el uso de sus dispositivos de cuidado del cabello.

La línea Dyson Omega, impulsada por la mezcla Dyson Oli7, está pensada para nutrir la fibra capilar y ayudar a conseguir un cabello más fuerte, brillante y protegido frente al daño causado por los rayos UV y el calor.

Por su parte, la gama Dyson Chitosan, formulada con chitosan derivado de la seta ostra, ofrece una fijación flexible para distintos tipos de cabello, ideal para prolongar la duración del peinado durante los días de verano.

A ellas se suma Dyson Amino, una espuma sin aclarado para el cuero cabelludo impulsada por la mezcla Dyson Amino11, diseñada para ayudar a proteger, hidratar y fortalecer tanto el cuero cabelludo como el cabello.

Dispositivos disponibles en Ceramic Apricot and Topaz

La nueva edición limitada está disponible en varios de los dispositivos más destacados de Dyson Beauty. El Dyson Airwrap Co-anda 2x incorpora el motor digital Hyperdymium 2, el más rápido y potente de Dyson. Gracias a su mayor presión de aire, permite un secado más rápido y un moldeado más sencillo. Su versatilidad 6 en 1 permite secar, rizar, ondular, alisar, suavizar y dar volumen sin daño por calor. Está disponible por 649 euros.

El Dyson Airwrap i.d. añade conectividad Bluetooth y permite personalizar el perfil capilar desde la app MyDyson. Con esta función, el dispositivo facilita la creación automática de ondas con solo pulsar un botón. Su precio es de 549 euros.

La Dyson Airstrait permite alisar el cabello de mojado a seco utilizando únicamente aire, ayudando a prevenir el daño por calor. Está diseñada para distintos tipos de cabello y consigue un acabado liso, natural, brillante y con movimiento. Está disponible por 499 euros.

Por último, el Dyson Supersonic Nural incorpora sensores Nural capaces de medir la distancia entre el dispositivo y el cuero cabelludo para mantener una temperatura constante, proteger su salud y potenciar el brillo natural del cabello. También cuenta con aprendizaje de accesorios, recordando el último ajuste utilizado con cada uno de ellos. Su precio es de 499 euros.