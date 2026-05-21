El Dyson Spot+Scrub Ai es el robot que más cerca ha estado de jubilar mi fregona

El Dyson Spot+Scrub Ai hace que miremos la fregona con cierta pena, como ese incombustible que ha dado buen servicio pero empieza a ver venir la prejubilación. Y lo cierto es que, tras probarla en casa, con suelo duro, alfombras, muebles bajos, pasillos estrechos y vida diaria de por medio, la sensación es bastante clara. No hace desaparecer todas las tareas de limpieza, pero sí consigue que muchas dejen de ser una obligación constante.

No es un robot aspirador barato, ni pequeño, ni de esos que se compran por impulso mientras uno añade pilas y filtros al carrito. La Dyson Spot+Scrub Ai juega en Champions porque aspira, friega, detecta suciedad, se limpia, vuelve a la base, se vacía y queda lista para otra ronda. La pregunta no es si limpia, porque limpiar limpia. La pregunta importante es si lo hace lo suficientemente bien como para justificar su precio y su tamaño. Mi respuesta es que sí.

Así es la Dyson Spot+Scrub Ai

La primera impresión de la Dyson Spot+Scrub Ai es muy de la marca, diseño reconocible, depósito visible, cuerpo negro, detalles en azul y morado y esa mezcla entre producto doméstico y máquina de laboratorio que Dyson maneja tan bien. No pasa desapercibida, ya que ni el robot ni la base son pequeños, así que lo primero que hay que hacer antes de imaginarla en casa es algo menos emocionante que hablar de inteligencia artificial, medir.

La base necesita espacio. A cambio, no es una simple estación de carga. Es el centro de operaciones del robot, y ahí está buena parte de la gracia del producto. Vacía el polvo y restos, gestiona el agua limpia y sucia, limpia el rodillo, lo seca y recarga la batería. Hace justo la parte que menos apetece hacer cuando uno compra un robot, mantenerlo.

Lo que más he agradecido no ha sido una función aislada, sino la suma de todo. Programas la limpieza, eliges estancias, ajustas el nivel de hidratación y la máquina hace su trabajo sin convertir cada sesión en un pequeño ritual de desmontar, limpiar, aclarar y volver a montar. Eso, en un robot aspirador y fregona, importa mucho.

Hay que tener en cuenta que puede limpiar con agua o con la solución detergente que vende Dyson, la verdad es que hubiera sido un detalle que la marca incluyese una unidad de muestra.

Características de la Dyson Spot+Scrub Ai

Características Tipo de producto Robot aspirador y fregona Potencia de succión Hasta 18.000 Pa Autonomía Hasta 200 minutos Tiempo de carga Aproximadamente 3 horas Navegación LiDAR de doble láser, cámara HD, IA y sensores de obstáculos Fregado Rodillo húmedo con autolimpieza y extensión lateral hasta el borde Base Autovaciado, limpieza del rodillo, recarga y gestión de agua Depósito de polvo Cubo de 3 litros en la estación Altura del robot 110 mm Precio oficial 1.199 euros

La app es el mando a distancia de la fregona que no sabías que querías

La app MyDyson tiene, al igual que con todos sus productos, bastante peso en la experiencia. Desde ella se puede confirmar el mapa, editar estancias, dividir habitaciones, fusionarlas, cambiar nombres y programar limpiezas. Primero el robot entiende la casa, después toca domesticar el mapa para que “dormitorio”, “cocina” o “pasillo” no sean solo dibujos grises con iconos.

La parte buena es que, una vez hecho ese primer trabajo, el uso diario resulta cómodo. Puedes elegir si quieres aspirar y lavar, solo aspirar o solo lavar. También se puede ajustar el modo de aspiración, el nivel de hidratación y las repeticiones de lavado. Esto es más útil de lo que parece, porque no todas las habitaciones tienen la misma guerra. La cocina suele pedir más agua, el pasillo más frecuencia y el dormitorio menos jaleo.

La parte mejorable es que el primer mapa exige paciencia. No es complicado, pero sí requiere revisar las estancias y dedicarle unos minutos. Aquí Dyson no ha inventado una app mágica que lee la escritura de tu alma y sabe dónde empieza el baño. Hace un buen trabajo, pero conviene corregir y guardar bien el mapa antes de empezar a programar rutinas.

Aspiración potente, pero con sentido

La Dyson Spot+Scrub Ai aspira con mucha solvencia. En suelo duro recoge polvo, migas, pelusas y suciedad diaria sin dar la sensación de estar paseando por la casa para cumplir expediente. Tiene potencia de sobra para un mantenimiento frecuente y se nota especialmente en zonas de paso, donde el suelo suele parecer limpio hasta que alguien enciende una luz lateral y aparece el catálogo completo de partículas.

La luz verde frontal también aporta esa sensación tan Dyson de “lo que no ves, existe”. En las fotos se aprecia cómo ilumina la zona delantera, y en uso resulta muy llamativa. Ayuda a entender por dónde está trabajando y refuerza la idea de que el robot no se mueve al azar.

Con alfombras, el comportamiento es correcto. La Dyson Spot+Scrub Ai detecta el cambio de superficie, adapta la potencia y levanta el cepillo húmedo para evitar mojar donde no toca. Esto es fundamental, porque un robot que aspira bien pero convierte una alfombra en una escena húmeda de madrugada no es un robot inteligente, sino un problema con ruedas.

El fregado es donde la Dyson Spot+Scrub Ai empieza a ponerse seria

La gran diferencia entre este modelo y muchos robots aspiradores con fregado está en que aquí no se limita a arrastrar una mopa húmeda. La Dyson Spot+Scrub Ai utiliza un rodillo que se hidrata y se limpia durante el trabajo. Eso cambia bastante la sensación de limpieza, porque no parece que esté repartiendo agua por el suelo, sino retirando suciedad.

El resultado es muy convincente. Marcas ligeras, huellas, polvo pegado, restos de cocina y suciedad habitual desaparecen con más facilidad de la que esperaba. No, no es una fregona humana con mala leche, cubo y presión sobre una mancha seca de hace tres días. Pero tampoco es el típico robot que deja el suelo “un poco menos mal”. Aquí sí hay fregado de verdad para mantenimiento.

El título de jubilar la fregona tiene trampa, claro. Si se cae algo pegajoso y se seca, o si hay una mancha muy concreta que necesita insistencia manual, la fregona sigue teniendo sentido. Pero para el 80% de las situaciones reales, esas en las que uno friega más por acumulación que por catástrofe, la Dyson Spot+Scrub Ai reduce muchísimo la necesidad de intervenir.

La base es grande, pero trabaja por ella

Hay productos que presumen de ser automáticos y luego te obligan a limpiarlos como si fueras su asistente personal. Aquí Dyson ha entendido bien el problema. La base no es pequeña, pero compensa porque hace mucho trabajo sucio, literalmente.

El robot vuelve, se vacía, limpia el rodillo con agua caliente en la base, seca el cepillo y queda preparado para la siguiente sesión. También evita el uso de bolsas para el polvo, algo que se agradece en un producto de este precio. El depósito transparente permite ver cuándo toca vaciarlo, aunque también deja a la vista la cruda realidad de lo que había en el suelo. Dyson tiene esa costumbre, venderte diseño premium y, al mismo tiempo, recordarte que tu casa no era tan limpia como pensabas. Lo mejor, se vacía con un solo toque.

Eso sí, la base hace ruido en momentos concretos. El autovaciado se nota, y los ciclos de limpieza y secado no son completamente invisibles. No me parece un problema grave, pero sí algo a tener en cuenta si se quiere programar por la noche o si la base va a estar cerca de un dormitorio.

Muebles bajos, cables y obstáculos: la casa también tiene que colaborar

La Dyson Spot+Scrub Ai navega bien., mucho Usa sensores, LiDAR y cámara para moverse con bastante criterio, evitar obstáculos y construir rutas ordenadas. En casa no se comporta como un robot perdido que golpea patas de silla hasta que el azar lo libera. Calcula, frena, gira y busca alternativas.

Ahora bien, ningún robot es feliz con cables sueltos, flecos, calcetines huérfanos o juguetes pequeños. Puede evitarlos mejor que modelos más básicos, pero cuanto más despejado esté el suelo, mejor resultado dará. Esta es una verdad incómoda de los robots aspiradores, limpian la casa, pero antes obligan a recogerla un poco. En cierto modo, también educan.

La altura del robot es otro punto importante. Con 110 mm, pasa bajo algunos muebles, pero no bajo todos. En mi casa ha podido entrar en zonas razonables, aunque no esperaría milagros bajo aparadores muy bajos o sofás pegados al suelo. Antes de comprarlo, conviene mirar esos muebles que llevan años acumulando polvo como si fueran una reserva natural.

Lo que más me ha gustado

Lo mejor de la Dyson Spot+Scrub Ai es que convierte la limpieza en algo menos presente. No elimina la necesidad de limpiar, pero sí reduce esa sensación de que el suelo siempre está pidiendo algo. Programarla un domingo, mandarla a la cocina después de comer o hacer que repase el pasillo varias veces por semana cambia bastante la rutina.

También me gusta mucho que el fregado tenga entidad propia. El rodillo húmedo, la autolimpieza y la extensión lateral hacen que el sistema parezca pensado para fregar, no añadido a última hora para sumar de menare poco conviencente. La aspiración también está a buen nivel, especialmente para mantener la casa a raya entre limpiezas más profundas.

La base sin bolsa es otro acierto. En robots de gama alta, depender de consumibles propietarios suele ser una pequeña condena. Aquí el mantenimiento no desaparece, pero se simplifica.

No tira la fregona, pero la manda al banquillo

La Dyson Spot+Scrub Ai es el robot aspirador y fregona más completo que he probado de Dyson y uno de los modelos más interesantes para quien quiere automatizar la limpieza sin conformarse con una mopa húmeda paseando por el suelo. Su punto fuerte no está en hacer una demostración espectacular una vez, sino en mantener la casa limpia con regularidad y con poca intervención.

Me parece especialmente recomendable para viviendas con suelos duros, alfombras, pasillos de mucho uso, cocina vida o personas que simplemente quieren dejar de pensar tanto en el suelo. La aspiración es potente, el fregado es mucho más serio de lo habitual y la base añade esa comodidad que, después de unos días, cuesta perder.

No es perfecta, pero cuando entra en rutina, la experiencia tiene mucho sentido. La fregona no se jubila del todo, pero pasa de ser titular indiscutible a suplente de lujo. Y eso, en una casa real, ya es muchísimo.

La Dyson Spot+Scrub Ai cuesta 1.199 euros, así que no compite con robots aspiradores de entrada ni pretende hacerlo. Es una compra para quien busca una solución premium y va a aprovechar sus funciones de aspirado, fregado, base automática y programación. Dyson es Dyson y aquí lo ha vuelto a demostrar, la verdad.