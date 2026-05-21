El tribunal de Apelación de París ha condenado a las compañías Airbus, fabricante del avión, y Air France, operador del vuelo, de homicidio involuntario por su implicación en el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París. Ambas están condenadas a pagar 225.000 euros cada una. En el accidente murieron 228 personas.

En una primera instancia, en 2023, Airbus y Air France habían sido absueltas. La absolución provocó la indignación de los familiares. La Fiscalía francesa sí que pidió en apelación penas contra las dos compañías.

La jueza, en la sentencia, consideró a ambas compañías culpables por no haber hecho lo suficiente para evitar el siniestro.

La decisión llega 17 años después. El accidente fue desencadenado por un fallo en el dispositivo de navegación del aparato, que se congeló. Los pilotos recibieron informaciones de navegación erróneas que terminaron con el avión estrellándose en aguas del océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

Airbus ha sido condenada por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad, mientras que Air France lo fue por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos.

A bordo del avión iban pasajeros de 33 nacionalidades. Entre ellos se encontraban 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

Airbus recurrirá al Supremo

Airbus ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo tras ser condenada por «homicidio involuntario». «La batalla judicial continúa», ha dicho el abogado Simon Ndiaye, representante de Airbus.

Por el contrario, la asociación de familias y allegados afectados por la tragedia del vuelo AF477 lamentó la decisión de Airbus y pidió que la reconsidere.

Según la acusación civil, el recurso suspende la multa impuesta a Airbus y Air France y, si el Alto Tribunal lo estima, podría abrir la puerta a un nuevo proceso.