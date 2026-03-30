Los trabajadores de Airbus han convocado una serie de paros por la negativa de la empresa a aplicarles una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027. En concreto, desde el comité de empresa denuncian que están «reivindicando unas subidas salariales acordes a los beneficios de la compañía y, tras la última reunión, no hay acuerdo».

Por el momento, se ha convocado una nueva negociación para después de Semana Santa porque ahora no hay «ningún tipo de acuerdo ni aproximaciones por las partes».

Los sindicatos reivindican una subida salarial que sea acorde a los beneficios de la empresa. Además, indican que la compañía recibe muchos contratos de defensa por parte del Gobierno de España. «Ahora mismo la sección de defensa está cogiendo mucho auge», aseguran.

«Actualmente, Airbus como compañía tiene tres divisiones: Airbus Comercial, Defensa y Helicópteros. Las tres divisiones están en resultados récord. Por tanto, el cómputo general de la empresa tiene unos beneficios récord. La empresa está recibiendo muchísimos contratos estatales, muchos de defensa. Mientras que los trabajadores llevamos con una pérdida de poder adquisitivo desde el COVID», argumentan.

«Estamos pidiendo que la empresa ponga encima de la mesa una subida del 9% para los años 2026 y 2027. Esta subida sería a partir de enero de este año y luego sería para enero del 2027», explican desde el sindicato.

Mientras que «a partir del 31 de diciembre del 2027 es cuando terminaría el actual séptimo convenio colectivo y se empezarían a negociar el octavo. Un ciclo que normalmente es de cuatro años», aclaran.

Asimismo, desde CCOO se señala que la dirección de la compañía «bloquea la negociación al mantener su escuálida propuesta», por lo que estas movilizaciones se han diseñado para garantizar «una revisión justa en el grupo aeroespacial».

Ganó 5.200 millones en 2025, un 23% más

La compañía Airbus ha registrado un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. Se trata de un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como «histórico» por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

Los ingresos totales de Airbus a lo largo del año fueron de 73.420 millones de euros, un 6% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%). El Ebit reportado, que incluye ajustes por valor de 1.046 millones de euros, creció un 15% hasta los 6.082 millones de euros.

De cara a 2026, la compañía se ha fijado como objetivo entregar 870 aviones comerciales –entregó 793 en 2025–, conseguir un Ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros (5,2%) y un flujo de caja libre antes de financiación de clientes de unos 4.500 millones de euros.