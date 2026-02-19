La compañía Airbus ha registrado un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. Se trata de un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como «histórico» por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

Los ingresos totales de Airbus a lo largo del año fueron de 73.420 millones de euros, un 6% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%). El Ebit reportado, que incluye ajustes por valor de 1.046 millones de euros, creció un 15% hasta los 6.082 millones de euros.

«Hemos navegado por un entorno operativo y complejo para conseguir cumplir con nuestras previsiones actualizadas», ha señalado Faury.

Mientras que el flujo libre de caja fue de 4.753 millones de euros, un 7% más que un año antes, y antes de financiación de clientes, fue de 4.574 millones de euros (+2%). A lo largo del ejercicio, recibió pedidos por valor de 123.261 millones de euros, un 19% por encima de un año antes, por lo que a finales de año acumulaba una cartera de pedidos por valor de 629.000 millones de euros.

En una nota de prensa, Faury ha defendido que estos resultados de 2025 y la «confianza en el rendimiento financiero futuro» respaldan un aumento en el pago de dividendos. Con esto, el consejo de administración propondrá el pago de un dividendo de 3,2 euros (+7%) por acción con cargo al ejercicio 2025 en la junta general de accionistas, que se celebrará el 14 de abril. La fecha de pago propuesta será el 23 de abril.

De cara a 2026, la compañía se ha fijado como objetivo entregar 870 aviones comerciales -entregó 793 en 2025-, conseguir un Ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros (5,2%) y un flujo de caja libre antes de financiación de clientes de unos 4.500 millones de euros.

Faury ha recalcado que la demanda mundial de aviones comercial sustenta el continuo aumento de la producción de Airbus, algo que están gestionando a pesar de la «importante escasez de motores» Pratt & Whitney.

Asimismo, las «amplias y competitivas» carteras de Defence and Space, así como de Helicopters, les han permitido «aprovechar el impulso en el sector de la defensa», ha aseverado Faury, quien ha avanzado que están trabajando en el establecimiento de un nuevo actor industrial espacial global junto a sus socios.

Récord de pedidos en Airbus Defense y Space

Airbus Defence and Space cerró el ejercicio con un récord en los pedidos recibidos. En total, el valor total de los pedidos acordados en 2025 fue de 17.700 millones de euros, un 5,98% más. Con esto, la cartera total de pedidos del área de defensa y espacial se eleva a 50.771 millones de euros, un 8% más.

El segmento ingresó 13.405 millones de euros en 2025, un 11% más, y consiguió un Ebit ajustado de 798 millones de euros frente a unas cifras que en 2024 fueron negativas al verse afectadas por unos cargos no previstos en algunos programas espaciales.

En cuanto al programa A400M, en el cuarto trimestre de 2025 se firmó una modificación del contrato con la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (Occar) para adelantar siete entregas a Francia y España y aumentar aún más la visibilidad de la producción del programa.

Eleva un 4% los ingresos por la aviación comercial

Por segmentos, el área de aviación comercial ingresó 52.577 millones de euros en 2025, un 4% más que un año antes, con un aumento del 7% en el Ebit ajustado, hasta los 5.470 millones de euros, favorecido por el aumento de las entregas y una reducción de los gastos de I+D, aunque compensado en parte por el impacto de los aranceles.

Este área recibió 889 pedidos netos en 2025, un 8% más que en 2024, por un importe de 92.320 millones de euros, elevando la cartera total de pedidos a cierre del año a 539.693 millones de euros (-3%). En número de aviones, la cartera de pedidos alcanzó un récord a finales de año con 8.754 aviones comerciales encargados a finales de 2025.

El aumento de la producción del A220 continúa y sigue marcado por la integración de los paquetes de trabajo de Spirit AeroSystems -de la que Airbus cerró la compra de seis centros de trabajo en diciembre- y el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora, la compañía tiene como objetivo alcanzar una tasa de producción de 13 aviones al mes para el programa A220 en 2028.

En cuanto a la familia A320, Airbus recalca que el hecho de que Pratt & Whitney no se haya comprometido con el número de motores solicitados por Airbus está «afectando negativamente a las previsiones para este año y a la trayectoria de aumento».