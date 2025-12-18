Iberdrola y Airbus han dado un paso decisivo en su alianza estratégica con la instalación de cerca de 500 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los centros de producción de la empresa aeroespacial en España.

Esta infraestructura refuerza el compromiso de ambas compañías con la electrificación del sector industrial aeronáutico y marca un hito en su apuesta por una movilidad más sostenible, eficiente e innovadora en el ámbito empresarial.

Integración en los móviles

Los nuevos puntos de recarga instalados por Iberdrola en las plantas de Airbus cuentan con soluciones digitales inteligentes que permiten optimizar el consumo energético y contribuir activamente a la reducción de emisiones contaminantes.

Además, estas infraestructuras modernas están integradas en una plataforma accesible desde dispositivos móviles, lo que facilita su uso tanto para los empleados como para los visitantes y las flotas internas de vehículos de Airbus.

Colaboración estratégica

Este convenio consolida una colaboración orientada a transformar la movilidad en el entorno industrial que se inició en 2019. Desde entonces, Iberdrola y Airbus han trabajado conjuntamente para desarrollar infraestructuras que respondan a las necesidades de electrificación del sector aeronáutico, uno de los más exigentes en términos de innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental.

David Martínez, director del Negocio de Clientes España de Iberdrola, ha destacado que «el acuerdo alcanzado con Airbus representa un nuevo hito en nuestro compromiso por acelerar la electrificación del transporte a través de infraestructuras de recarga eficientes, inteligentes y sostenibles». Esta declaración subraya el valor estratégico que ambas empresas otorgan a la transición hacia una movilidad libre de emisiones.

Visita institucional

Representantes de Iberdrola visitaron recientemente las instalaciones de Airbus para conocer de primera mano los avances del proyecto y reforzar la colaboración entre ambas compañías. En el recorrido participaron, por parte de Airbus, Eduardo Carrasco, responsable de energía y gestión de residuos de las instalaciones de Airbus en España, Raúl Patón y Adrián Garijo, ambos Energy Managers de la compañía.

Por parte de Iberdrola, asistieron Pablo de Regoyos, Responsable Smart Mobility Empresas y AAPP, Pablo Trincado, del área de Smart Mobility, así como Patricia Blanco, Head of Key Account Managers, y Aurora Ortega, del área de Grandes Clientes y PPAs. Esta visita permitió evaluar el funcionamiento de las nuevas infraestructuras y planificar futuras actuaciones conjuntas.

Liderazgo en recarga eléctrica

Iberdrola se posiciona como líder en recarga eléctrica en España, con más de 80.000 puntos instalados en todos los segmentos de potencia. La compañía ofrece soluciones de movilidad sostenible para hogares, empresas y espacios públicos, consolidándose como referente en la transición energética del sector del transporte.

De estos puntos, más de 10.000 son públicos y están operativos en el país, con capacidad para atender a un millón de vehículos eléctricos. Entre los puntos públicos, más de 2.900 son de alta potencia y cerca de 1.500 son ultrarrápidos, gestionados a través de la alianza Iberdrola | bp pulse. Todos los puntos de recarga se abastecen de energía 100% procedente de fuentes renovables con garantía de origen.

Compromiso renovable

La energía utilizada en todos los puntos de recarga de Iberdrola proviene exclusivamente de fuentes renovables certificadas. Este compromiso con la energía limpia garantiza que la electrificación del transporte contribuya efectivamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiendo la movilidad eléctrica en una herramienta clave para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire en entornos urbanos e industriales.

La alianza entre Iberdrola y Airbus representa un modelo de colaboración en sostenibilidad industrial. Las infraestructuras instaladas permiten a los trabajadores acceder a recarga moderna, facilitando la transición hacia vehículos eléctricos y promoviendo hábitos de movilidad más respetuosos con el medio ambiente.