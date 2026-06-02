Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han comenzado ya a rechazar las reuniones bilaterales propuestas por el Gobierno para abordar la reforma de la financiación autonómica, al considerar que este asunto se tiene que tratar en órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): «Lo que es de todos, se negocia entre todos».

Esta respuesta se produce después de que Hacienda les remitiera una carta para iniciar de manera inmediata las reuniones. La intención del departamento que dirige Arcadi España era concertar fechas con las distintas comunidades autónomas, aunque algunos ‘barones’ del PP han mostrado su negativa respecto a estas reuniones y han apostado por tratarlo en órganos multilaterales.

Uno de los primeros que ha adelantado su ausencia a estas reuniones bilateral con el Ejecutivo ha sido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica», ha anunciado Fernández Mañueco a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en ‘X’, donde ha exigido una «financiación justa» que garantice los servicios públicos en todo el territorio. «Lo que es de todos se negocia entre todos», ha zanjado el presidente.

Falta por conocer la postura de algunas comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha, que ya expresaron su rechazo al plan de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central al haberlo negociado previamente con ERC.

Por su parte, el Gobierno socialista de Asturias ha confirmado a Europa Press que sí que acudirá a esta reunión bilateral con Hacienda, recordando que fue uno de los Ejecutivos que reclamó estas citas. No obstante, exigirá cambios en la propuesta inicial de financiación autonómica.

En cualquier caso, el ministro España reiteró este lunes que mantiene su «compromiso» de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

La propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica lo diseñó la exvicepresidenta primera María Jesús Montero y lo dio a conocer en enero de este año. Con este planteamiento, las comunidades autónomas contarían con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027.

Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% , y del IVA del 50% al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.

El Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.