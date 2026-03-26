Arcadi España es desde ya nuevo ministro de Hacienda, sustituyendo a María Jesús Montero. El que era hasta ahora uno de los perfiles económicos más consolidados del socialismo valenciano, y número dos de Ángel Víctor Torres en el ministerio de Política Territorial, asume la cartera que deja la candidata a las elecciones de Andalucía en un momento de máxima presión sobre las cuentas públicas y el modelo fiscal del Gobierno. Sobre todo, en un momento en el que se encadenan tres años sin Presupuestos Generales del Estado. Su llegada marca un giro hacia una gestión más técnica, según el Gobierno, con un perfil menos político. Esa parte política la ocupará Carlos Cuerpo que, además de ser ministro de Economía, asciende a vicepresidente primero.

España no es un recién llegado a la primera línea institucional. Economista de formación y con una larga trayectoria en la gestión pública, ha sido una de las figuras clave en la política económica de la Comunidad Valenciana durante los últimos años, especialmente bajo el liderazgo de Ximo Puig. De ahí fue ascendido al puesto de secretario de Estado de Política Territorial, bajo la batuta de Ángel Víctor Torres.

El nuevo ministro aterriza en Hacienda con varios frentes abiertos: la consolidación fiscal tras los años de gasto extraordinario, la presión de Bruselas para reconducir el déficit y el debate sobre nuevas figuras impositivas en plena desaceleración económica, marcada por la guerra de Irán y los cambios metodológicos en España, que vienen maquillando los datos reales de paro y crecimiento tanto en el INE como en el Banco de España.

De la Generalitat Valenciana al Gobierno

Arcadi España (Carcaixent, 1974) ha construido su carrera en el ámbito de la administración pública, con especial peso en la gestión económica. Licenciado en Economía por la Universitat de València, inició su trayectoria en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), uno de los centros de referencia en análisis económico en España.

Su salto a la política se produce de la mano del PSPV-PSOE, donde pronto se convierte en un hombre de confianza del expresidente Ximo Puig. Entre 2015 y 2018 ejerció como jefe de gabinete del propio Puig, un puesto clave desde el que coordinó la acción del Consell en una etapa marcada por la recuperación tras la crisis financiera.

Posteriormente, fue nombrado conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, donde gestionó infraestructuras y proyectos estratégicos, consolidando su perfil de gestor. Más adelante, dio el salto a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, reforzando su especialización en materia presupuestaria y fiscal.

Su paso por la Generalitat estuvo marcado por la defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica y por la necesidad de equilibrar las cuentas en un contexto de infrafinanciación estructural de la Comunidad Valenciana.

Perfil técnico con el foco en las CCAA

A diferencia de otros nombres del Ejecutivo, Arcadi España ha mantenido siempre un perfil bajo en el debate público. Esa discreción es, precisamente, uno de los elementos que han pesado en su designación. En un contexto de creciente tensión política y económica, el Ejecutivo apuesta por un perfil con el que trata de generar confianza en los mercados y en las instituciones europeas. Un movimiento que no deja de ser curioso mientras se colonizan distintas instituciones y empresas en España.

Su nombramiento también se interpreta como un intento de reforzar el control del gasto y mejorar la interlocución con Bruselas, en un momento en el que España debe cumplir con los compromisos de estabilidad fiscal y afrontar el retorno de las reglas fiscales europeas.