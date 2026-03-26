Sánchez asciende a Carlos Cuerpo a vicepresidente primero y nombra a Arcadi España ministro de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado como nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y ha nombrado como ministro de Hacienda a Arcadi España, actual secretario de Estado de Política Territorial.

Así lo ha dado a conocer el líder socialista a través de una declaración institucional este jueves, desde el Complejo de la Moncloa. La decisión llega después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciase el adelanto electoral en la autonomía. María Jesús Montero, actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejará el cargo para ser la candidata socialista en la comunidad.

Cuerpo es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2008. La primera participación del economista en un Gobierno socialista fue analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico entre 2008 y 2011.

Con la llegada de Sánchez al Gobierno, pasó a ocupar en 2020 la dirección general de Análisis Macroeconómico. Durante el Covid formó parte del consejo asesor del Gobierno para la crisis que provocó la pandemia. En 2021, ascendió hasta la secretaría general del Tesoro y Financiación Territorial, donde permaneció hasta que en 2023 fue nombrado como ministro de Economía. Entonces, sustituyó a Nadia Calviño, que fue elegida como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Sánchez ha asegurado que Montero ha sido «una de las mejores políticas» que ha tenido y un «pilar fundamental» de su Gobierno. De ella ha destacado el «acierto» en la gestión de los fondos europeos y le ha felicitado por haber dotado a las comunidades autónomas de «más recursos financieros».

Por su parte, de España ha destacado que es licenciado ciencias económicas, Máster de inteligencia artificial y gestión pública y con una dilatada trayectoria al servicio del Estado. como miembro de varios ministerios. También, como conseller de política territorial y cómo conseller de hacienda del año laita Valencia. Es una persona en consecuencia recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad alguna. Venga, ya está fuera de susteros. Y que estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi ocho años. Por tanto, experiencia, integridad, solvencia técnica, coherencia. Ese es el perfil de este gobierno. Gracias.

Último Consejo de Ministros de Montero

De ese modo, ya se conoce al sustituto de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La también candidata socialista en Andalucía se despidió este martes de sus compañeros del Consejo de Ministros.

La ministra de Inclusión y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, dedicó unas palabras de admiración a la todavía titular de Hacienda: «A parte de ser una gran mujer, es una espectacular política». «Para mí, siempre ha sido un referente, no solamente de respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo», subrayó.

Tanto ella como el ministro de Economía dijeron que esa había sido la última reunión de titulares de cartera y que la candidata socialista se había despedido en una reunión «emotiva». «La echaremos de menos», indicó la portavoz.

«Decir a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace y nunca sobra», añadió apenas unos minutos después Elma Saiz para introducir la duda sobre si, finalmente, sería o no la última.

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