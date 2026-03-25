Sánchez pone ahora a este periódico en la diana: «¿Eso dónde lo ha leído, señor Feijóo, en OKDIARIO?»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este miércoles a OKDIARIO para atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien justificó el ataque de EEUU e Israel contra Irán en la amenaza nuclear que representa el régimen de los ayatolás: «¿Pero esto dónde lo ha leído, en OKDIARIO?». Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo en el turno de réplica durante su comparecencia en el Congreso para exponer su postura sobre la guerra de Irán.

No es la primera vez que el dirigente socialista ataca a un medio de comunicación cuya línea editorial discrepa con los posicionamientos del Gobierno socialista aprovechando sus intervenciones en la Cámara Baja.

A mediados de febrero, el jefe del Ejecutivo arremetió contra Iker Jiménez, periodista y presentador de Horizonte, durante su comparecencia en el Congreso y lo ha acusado de esparcir «bulos» en su programa de televisión: «Es triste que tenga audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa». En aquella ocasión, aprovechó su intervención para informar sobre accidentes ferroviarios ocurridos en España en la última semana, entre ellos el trágico siniestro de Adamuz (Córdoba), que acabó con 46 fallecidos y cientos de heridos.

En otra ocasión, durante la comparecencia de octubre de 2025 en la comisión de investigación del Senado por la trama del PSOE, Sánchez también comparó a otro medio crítico con la Biblia. El senador del PP, Alejo Miranda de Larra, le increpó sobre si «el exgerente del PSOE [Mariano Moreno] acudió a Moncloa para alertar a Sánchez de los gastos de Ábalos». «¿Eso quién lo dice?», preguntó el presidente. «The Objective», contestó el representante popular. A lo que el líder socialista le replicó, con sorna, «si lo dice The Objective, entiendo que para ustedes es la Biblia».

En las últimas elecciones generales, el secretario general del PSOE se quejó en una entrevista en Onda Cero que existía una «desproporción» de medios de comunicación conservadores en el panorama mediático español. El jefe del Ejecutivo pidió más espacio para las «voces progresistas».

Otros miembros del Ejecutivo, como el ministerio de Transportes, Óscar Puente, ha criticado con asiduidad a la prensa crítica. Es más, el ex alcalde de Valladolid llamó a The Objective, a El Debate y a Libertad Digital, respectivamente y despectivamente «TheOjete, el Debacle, Libertad Vegetal».

Ataque a OKDIARIO para criticar a Feijóo

El líder socialista ha preguntado retóricamente a Feijóo desde la tribuna de oradores sobre la población de Irán, las etnias que componen el país o los grupos terroristas a los que el régimen de los ayatolás estaría apoyando. Acto seguido, Sánchez le ha acusado de no saber «absolutamente nada de Irán» y ha reprochado al jefe de oposición que, a pesar de ello, aplaudiese lo que ha descrito como «el ataque unilateral de EEUU e Israel en Irán».

Además, le ha recriminado que justificase el ataque por «la seguridad internacional». «Por cierto, el mismo argumento que usó el señor [José María] Aznar durante la guerra de Irak hace 23 años», ha subrayado el dirigente socialista.

«Dijo usted textualmente lo siguiente: Irán ha financiado y armado a organizaciones terroristas fuera de sus fronteras, es decir, el mismo argumento que utilizó el señor Aznar al vincular a Sadam Hussein con Al-Qaeda y Hamás», le ha espetado el presidente del Gobierno.

«Sostuvo usted que el ataque era legítimo porque Irán persigue la bomba nuclear», le ha rememorado la dirigente socialista. Y, en relación con ello, le ha espetado a Feijóo: «Claro, ¿pero esto dónde lo ha leído, en Okdiario?».