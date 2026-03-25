El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el ex jefe del Ejecutivo, José María Aznar, para justificar su «No a la guerra». «Nos arrastró a la locura por sentirse importante», ha asegurado el líder socialista en alusión al apoyo de España a la ofensiva de la administración estadounidense de George W. Bush en Irak. Sánchez se ha dirigido así al Congreso durante su comparecencia de este miércoles para explicar su posición por la crisis provocada por la guerra de Irán.

El dirigente del PSOE ha recordado como uno de los días «más importantes» de la historia de España el pasado 15 de febrero de 2003 : «Aquel día, los españoles se manifestaron con un mensaje claro: no a la guerra».

«Como muchos otros conciudadanos, yo fui uno de ellos», ha recordado Sánchez al inicio de su intervención, a petición propia, para dar a conocer las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. «Vi el coraje de una ciudadanía que no renuncia a sus principios para contentar a un presidente de EEUU», ha añadido desde la tribuna de oradores.

Además, ha detallado que «las encuestas de aquellos días» reflejaban cómo» menos del 6% de los españoles querían que España se sumara al conflicto». «Aznar era perfectamente consciente de ello», ha afeado en su afrenta contra el ex presidente.

«Nos arrastró a la locura porque quería sentirse importante», ha afeado el actual jefe del Ejecutivo a Aznar. «Quería que Bush le invitara a un puro y poner los pies sobre la mesa», le ha recriminado, en alusión a la reunión que Aznar tuvo junto al entonces presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, Toni Blair. En aquella cita se trató la presunta existencia de armas de destrucción masiva en Irak y esos países valoraron la intervención militar en el país asiático.

«La dignidad de un país a cambio de un puro», ha reflexionado Sánchez, para añadir que aquel fue el «mayor desastre geopolíticotico desde la guerra de Vietnam».

«Pasados los años, algunos de los promotores cambiaron de posición», ha rememorado Sánchez. Por un lado, ha asegurado que «Bush pidió perdón» y que «el primer ministro británico también». «¿Y Aznar qué ha dicho?», se ha preguntado, para responderse a sí mismo que el dirigente popular «no se arrepiente de nada». «Esa es la catadura moral», ha espetado.

Comparecencia tras el circo de Sumar

Esta comparecencia llega apenas unos días después del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes donde Sánchez anunció 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán y entre las que se incluyó una «rebaja drástica de la fiscalidad energética», algo que exigía el PP.

En esa cita, los representantes de Sumar se ausentaron para forzar a Sánchez a incluir las ayudas a la vivienda en el mismo decreto que las rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra en Irán.

Tras dos horas de negociación, ambas formaciones acordaron aprobar dos textos distintos en lugar de uno con dos medidas. Por un lado, se sacó adelante la rebaja de impuestos a los carburantes. Por otro, las ayudas a los inquilinos que no cuentan con apoyos parlamentarios y descaerán en cuanto se lleve al Congreso. De esa forma, retrasaron el Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9:30 horas. Finalmente se inició a las 11:30 horas.