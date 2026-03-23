La guerra de Irán afecta a la industria española desde diversos frentes, incluido el del aluminio. Según la patronal, un tercio de este metal proviene de Oriente Medio, por lo que está en juego su suministro. De hecho, la Asociación Española del Aluminio (AEA) ha advertido que es muy probable que haya «problemas de abastecimiento a corto plazo». De esta forma, el sector secundario sigue recibiendo malas noticias después de que se supiera este lunes que sus ingresos se desplomaron un 6,3% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior.

La patronal del sector ha señalado que el inicio de las hostilidades en Irán durante el mes de marzo está provocando un «grave deterioro» del suministro, con cerca de un tercio de las importaciones españolas bajo «riesgo directo», lo que equivale a más de 218.000 toneladas de aluminio primario.

La AEA destaca entre los factores que explican lo que está sucediendo la paralización de operaciones en infraestructuras gasísticas en Qatar y la retirada del mercado de más de 2,3 millones de toneladas de capacidad de producción por parte de Aluminium Bahrain (ALBA), algo que podría elevar el impacto global a más de 6 millones de toneladas de aluminio primario procedentes del Golfo Pérsico.

La organización ha avisado, también, de que el colapso logístico en el Estrecho de Ormuz está «incrementando los costes de transporte, las primas de seguro y los tiempos de tránsito», dificultando la planificación de la industria y anticipando «una posible escasez de metal en el mercado europeo en el corto plazo».

La industria pendiente del aluminio

La exposición de España a esta región es relevante, ya que el 22,9% de las importaciones de aluminio primario proceden de países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y Arabia Saudí, según datos de 2025.

La AEA ha añadido, además, que este escenario puede «afectar a la competitividad de la industria española frente a terceros países» y tener impacto en sectores estratégicos como la automoción, la construcción, la defensa o las energías renovables.

Desde la patronal, han subrayado el carácter estratégico del sector del aluminio en España, que cuenta con una facturación superior a 4.400 millones de euros y genera alrededor de 17.000 empleos directos, al tiempo que ha reclamado «medidas que refuercen la seguridad del suministro en España».

El sector secundario

En un sólo mes, es decir, entre diciembre y enero, la variación mensual del índice de ingresos en la industria, «eliminando los efectos estacionales y de calendario, fue del -1,1%», una tasa que «fue 1,4 puntos inferior a la del mes anterior».