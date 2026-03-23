Crisis en la industria española: los ingresos se desploman más del 6% en enero
El sector secundario sufre el mayor descenso de su cifra de negocios desde abril de 2025
La industria de Alemania cae por sorpresa: los pedidos se desploman el 11% y la producción el 0,5%
España puede vivir el inicio de una importante crisis en la industria, pues sus ingresos se desplomaron un 6,3% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, el sector secundario ha sufrido el mayor descenso de su cifra de negocios en un sólo mes desde abril de 2025, cuando se desplomó un 7%.
Ahora, tras esta repentina caída en enero, las ventas de la industria han regresado a terreno negativo tras el alza del mes anterior. En concreto, en diciembre de 2025, al cierre del año, la facturación de estas empresas se incrementó un 1,5% en términos interanuales.
Estos son los datos que se extraen del Índice General de Cifra de Negocios en la Industria (ICN), que, corregido de efectos estacionales y de calendario, «presentó en enero una variación del -3,1% respecto al mismo mes del año anterior», según Estadística.
En ese sentido, ningún segmento se ha librado de la crisis de la industria en el primer mes del año, pues, según el INE, «por destino geográfico de las ventas, todos los mercados presentaron tasas anuales negativas», aunque destaca «el descenso del 12,0% en la zona no euro del mercado exterior».
Es decir, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales internacionales y los conflictos en general ya se notaban en las cuentas del sector secundario español en enero, mes en el que Estados Unidos (EEUU) capturó a Maduro en Venezuela.
Además, España ha seguido en este sentido a otros países como Alemania, que también sufrió un gran retroceso industrial en enero. En concreto, tal y como informó OKDIARIO, los germanos han sufrido un descenso del 0,5% intermensual en la producción y un desplome del 11,1% en los pedidos de este sector.
La crisis de la industria
En un sólo mes, es decir, entre diciembre y enero, la variación mensual del índice de ingresos en la industria, «eliminando los efectos estacionales y de calendario, fue del -1,1%», una tasa que «fue 1,4 puntos inferior a la del mes anterior».
«Por destino económico de los bienes, tres de los cinco sectores presentaron tasas mensuales negativas», ha asegurado el INE. Por una parte, las industrias energéticas han desplomado su facturación un 4,2%, mientras que los bienes de equipo lo han hecho un 2,2%, siendo estos los que «registraron los mayores descensos». Por su parte, los «bienes de consumo duraderos (2,1%)» experimentaron la mayor subida.
El índice de cifra de negocios aumentó respecto a enero de 2025 en tres comunidades autónomas y disminuyó en las otras 14. Los mayores descensos se produjeron en Islas Baleares (-15,5%), Principado de Asturias (-13,3%) y Andalucía (-11,7%). Por otro lado, los mayores incrementos se dieron en Comunidad Foral de Navarra (12,6%), Canarias (3,5%) y La Rioja (0,9%).
El INE recuerda que ha actualizado este lunes los datos del índice de los 13 últimos meses. «En el caso de las series ajustadas, siguiendo el estándar del INE, se han revisado desde su comienzo», asegura.