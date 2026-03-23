España puede vivir el inicio de una importante crisis en la industria, pues sus ingresos se desplomaron un 6,3% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, el sector secundario ha sufrido el mayor descenso de su cifra de negocios en un sólo mes desde abril de 2025, cuando se desplomó un 7%.

Ahora, tras esta repentina caída en enero, las ventas de la industria han regresado a terreno negativo tras el alza del mes anterior. En concreto, en diciembre de 2025, al cierre del año, la facturación de estas empresas se incrementó un 1,5% en términos interanuales.

Estos son los datos que se extraen del Índice General de Cifra de Negocios en la Industria (ICN), que, corregido de efectos estacionales y de calendario, «presentó en enero una variación del -3,1% respecto al mismo mes del año anterior», según Estadística.