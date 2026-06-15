El Corte Inglés ha cerrado el ejercicio 2025-2026 con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más que el año anterior, consolidando así la recuperación y fortalecimiento financiero del grupo. La compañía ha logrado además reducir su deuda financiera neta hasta los 1.648 millones de euros, el nivel más bajo de las últimas dos décadas, al tiempo que prepara un aumento de sus inversiones hasta los 650 millones de euros este año.

Los resultados presentados este lunes reflejan un crecimiento sostenido en las principales áreas de negocio del grupo, que elevó su volumen global de ingresos consolidados hasta los 17.247 millones de euros. La cifra de negocio alcanzó los 14.988 millones, con un incremento del 1,1%, mientras que las ventas comparables crecieron un 2%.

La presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, asegura que estos resultados demuestran la «solidez de la compañía» y permiten afrontar los próximos años «con mayor inversión y crecimiento».

Beneficios al alza y deuda en mínimos

Uno de los aspectos más destacados de las cuentas es la evolución de la rentabilidad. El beneficio neto recurrente ascendió a 522 millones de euros, un 11% más que en el ejercicio anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó hasta los 1.266 millones, un 4,7% superior.

La mejora operativa y la gestión eficiente de costes permitieron reducir la deuda financiera neta en 148 millones de euros. Gracias a ello, el ratio de endeudamiento se sitúa ahora en apenas 1,3 veces Ebitda, una cifra que la compañía no registraba desde hace casi veinte años.

Además, el valor de los activos aumentó en 311 millones de euros gracias a las inversiones realizadas durante el ejercicio, que alcanzaron los 567 millones. Para el actual ejercicio, el grupo prevé elevar ese esfuerzo inversor un 14,6%, hasta los 650 millones de euros.

Moda, viajes y centros de datos

Por divisiones, el negocio de retail volvió a ser el gran motor del grupo. Alcanzó una cifra de negocio de 12.633 millones de euros y registró un crecimiento comparable del 1,8%. Especialmente relevante fue el comportamiento de las áreas de Moda y Belleza, cuyas ventas crecieron un 3,1% hasta los 5.882 millones de euros.

Las áreas de Alimentación y Hostelería facturaron 3.064 millones, con un crecimiento del 1,5%, mientras que Hogar y Electrónica alcanzaron los 2.776 millones. Por su parte, el Ebitda del área retail aumentó un 4,3%, hasta los 961 millones de euros.

Otro de los negocios que continúa mostrando fortaleza es Viajes El Corte Inglés, cuya cifra de negocio creció un 3,1%, hasta los 2.117 millones de euros. El Ebitda de esta división avanzó un 6,3%, hasta los 107 millones, impulsado por el segmento vacacional, la recuperación del negocio corporativo y el buen comportamiento de sus marcas propias, como Tourmundial y Club de Vacaciones.

La compañía también destacó el crecimiento del negocio de comercialización de espacios, cuyos ingresos aumentaron un 14,4%, hasta los 95 millones de euros. Entre los proyectos estratégicos sobresalen la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y el desarrollo de KUMO, la división de centros de datos del grupo, que ya cuenta con una nueva instalación en Paterna (Valencia).

En el ámbito digital, El Corte Inglés superó por primera vez los 1.000 millones de visitas en sus páginas web y aplicaciones, alcanzando los 1.007 millones, mientras que cuenta ya con 16,3 millones de clientes registrados en su plataforma online.

La evolución de los primeros meses del nuevo ejercicio y el incremento previsto de las inversiones llevan a la compañía a mostrarse optimista respecto a 2026-2027, confiando en mantener la senda de crecimiento, rentabilidad y fortalecimiento financiero alcanzada en los últimos años.