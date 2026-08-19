La inflación en Europa vuelve a subir al 3% por el precio de la energía y augura un invierno de precios altos

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en el mes de julio en el 2,9%, una décima por encima de la subida de los precios en junio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea subió también una décima, hasta el 3%, según ha confirmado Eurostat. En concreto, la aceleración de la subida de los precios en la eurozona reflejó el encarecimiento del 10,3% de la energía, frente al 8,5% del mes anterior; mientras que el coste de los alimentos frescos aumentó un 2,4%, lo que supone una desaceleración de siete décimas en comparación con el incremento interanual de junio. Este repunte de la energía vuelve a poner el foco en la evolución de los precios de cara a los próximos meses y augura un invierno marcado por precios elevados si se mantiene la presión sobre los costes energéticos.

Igualmente, el precio de los bienes industriales no energéticos se incrementó en julio un 0,9% interanual, frente al 0,7% de junio, mientras que los servicios se encarecieron un 3,3%, una décima más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se situó en el 2,2%, en línea con el mes pasado. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, repuntó al 2,5% desde el 2,4%.

Entre los Veintisiete, en comparación con los datos del mes anterior, la inflación anual disminuyó en julio quince Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en nueve.

Las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (0,3%), República Checa (1,3%), Dinamarca y Hungría (ambas con un 1,6%), mientras que las mayores subidas interanuales de precios correspondieron a Rumanía (8,2%), Lituania (5,4%), Chipre y Bulgaria (ambas con un 4,4%).

La tasa de España de España en julo se encuentra en el 3,9%

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en julio se situó en el 3,9%, tres décimas más que en junio y la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia fue del 2,4%, mientras que en Alemania se ha situado en el 2,8% y en el 2,9% en Italia.

De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona se amplió en julio a un punto porcentual, frente a las ocho décimas del mes pasado.

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, anticipaba este martes que la tasa de inflación de la zona euro rondará el 3% durante el resto de 2026, aunque la evolución de los precios dependerá en gran medida de si finalmente se resuelve la crisis de Oriente Próximo.

«Probablemente se mantendrá en torno al 3% durante el resto del año», comentaba ayer el economista irlandés durante una entrevista con la cadena RTE1, recogida por Europa Press, donde afirmó que, si bien no es comparable a la situación de 2022, se trata de un nivel «muy por encima del objetivo del 2%».

Además de los precios energéticos, Lane advirtió de que fenómenos meteorológicos como El Niño, «previsiblemente ejercerán una mayor presión al alza sobre la inflación», principalmente en 2027, cuando la subida de precio de los alimentos «será uno de los principales impulsores de la inflación durante el próximo año».