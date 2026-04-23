El Corte Inglés congela el precio de sus productos durante 3 meses

El Corte Inglés ha puesto en marcha una acción por la que mantendrá el precio fijo en 300 productos de alimentación de la cesta básica durante 90 días para ofrecer a sus clientes mayor estabilidad y transparencia en un contexto marcado por el alza de los precios.

En concreto, la compañía, bajo el lema ‘Garantizamos la calidad a un precio fijo’, implantará esta estrategia en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés a partir de este jueves, según informa en un comunicado.

De esta forma, el proyecto está concebido para facilitar a las familias la planificación y composición de su cesta básica de la compra, aportando mayor estabilidad y previsibilidad del gasto en un contexto marcado por la evolución de los precios.

La acción consiste en mantener el precio fijo de más de 300 productos de la cesta de la compra diaria durante un periodo de 90 días, garantizando en todo momento el compromiso de calidad que caracteriza a la compañía.

Finalizado cada periodo, las referencias se renovarán, de manera que nuevos productos de consumo habitual pasen a formar parte de esta selección, consolidando así una acción diseñada para mantenerse en el tiempo.

Precio de los productos frescos congelados

De esta forma, entre los productos que formarán parte de esta iniciativa figuran todas las categorías de gran consumo, ya que incluye desde frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos y aceites, entre otros, tanto de marca propia como de marcas de fabricante, con una presencia destacada de más de 60 productos frescos.

En esta propuesta se incluyen alimentos y artículos básicos del día a día como pollo, lubina, langostinos, ternera, lomo de cerdo, hamburguesas, leche, queso, cápsulas de café, aceite de oliva virgen y virgen extra, manzanas, patatas, zanahorias, legumbres, pasta y arroz, conservas de verduras y pescado, agua, cervezas, pañales o productos de limpieza, entre otros muchos.

Los productos adheridos estarán identificados en los puntos de venta mediante una señalización específica en los lineales y espacios destacados en sala.

Carteles verdes para difenciar

Así, la cartelería contará con un código de color diferenciador que será verde en Supermercado El Corte Inglés, azul en Hipercor y rojo en Supercor.

El Corte Inglés ha precisado que esta estrategia convivirá con el resto de sus políticas comerciales, que mantendrá sus promociones, bonificaciones y descuentos, reafirmando su compromiso con una «oferta competitiva y de calidad» en todas sus enseñas de alimentación.