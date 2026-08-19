Lopesan Hotel Group integra la plataforma SynXis de Aven Hospitality para centralizar la distribución y su estrategia digital

Lopesan Hotel Group ha firmado un acuerdo estratégico con el proveedor tecnológico Aven Hospitality para implementar la plataforma SynXis, un sistema central de reservas (CRS) unificado que dará cobertura al portafolio internacional del grupo.

Esta operación consolida la arquitectura técnica de la compañía y optimiza la venta directa, al integrar un sistema en la nube que gestiona actualmente las reservas de más de 35.000 establecimientos en más de 190 destinos. La herramienta, equipada con inteligencia artificial, tiene como finalidad aumentar la eficiencia de la distribución y maximizar la capacidad comercial de Lopesan.

La tecnología adoptada ha sido diseñada para responder a las exigencias operativas tanto de los grandes complejos vacacionales como de las propiedades urbanas. De este modo, el sistema proporciona la escalabilidad requerida para respaldar la futura expansión del grupo y mejorar su rendimiento operativo.

El objetivo principal de la integración es potenciar las reservas directas mediante la web oficial lopesan.com y aumentar su visibilidad en los motores de búsqueda, al tiempo que optimiza el rendimiento en los canales de las agencias de viajes en línea, logrando un equilibrio comercial más rentable y eficiente.

«Nuestro objetivo es invertir en una tecnología que nos prepare para el futuro del comercio hotelero», asegura Melquíades Entrena, director de inteligencia de negocio y tecnología de Lopesan Hotel Group, que ha destacado que esta plataforma ayuda a la compañía a construir una base de comercio digital más sólida, brindando mayor visibilidad, flexibilidad y control sobre los canales de distribución. «Combinada con las capacidades avanzadas de venta de Aven, esta inversión nos permitirá ofrecer propuestas más relevantes a nuestros huéspedes, mejorar el rendimiento de las reservas y respaldar nuestro crecimiento continuo para competir al más alto nivel en el ecosistema digital», concluye Melquíades Entrena.

Por su parte, Guy Barnes, director de ventas para Europa de Aven Hospitality, señala que los grupos hoteleros actuales necesitan un enfoque unificado de la distribución y el comercio que pueda escalarse a través de porfolios diversos. «Con la plataforma SynXis y nuestras soluciones mejoradas, Lopesan Hotel Group adquiere una base centralizada que conecta sus capacidades comerciales en un único entorno, ayudando a mejorar la eficiencia y a desbloquear nuevas oportunidades de ingresos en todas sus operaciones globales», afirma Barnes.