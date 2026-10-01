Confirmada la subida de pensiones en España en 2027: así queda la tabla de lo que vas a cobrar por la mínima, la máxima y la de viudedad

El año 2027 llegará con una nueva subida de las pensiones conforme dicta la variación anual del IPC. En la última semana de diciembre, desde el Gobierno se anunciará el porcentaje de incremento de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, así como las pensiones máximas, mínimas y el Ingreso Mínimo Vital. Con los datos de la inflación que se conocen, se especula con que la subida podría ser de alrededor de un 3%. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones en 2027.

Las pensiones volverán a subir en España a partir del 1 de enero de 2027 conforme dicta el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por Ley 21/2021, de 28 de diciembre. La norma establece que el porcentaje de incremento saldrá de la media de la inflación entre los meses de diciembre de 2025 y noviembre de 2026, así que cuando se conozcan los datos correspondientes al penúltimo mes del año, se calculará la media total que dará lugar a la subida de las pensiones.

En 2026, la subida aprobada por el Gobierno fue de un 2,7%, que con los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social han dejado las pensiones medias en estas cantidades:

Pensión media del sistema: 1.373,4 euros en agosto, un 4,6% más que hace un año.

Pensión media de jubilación: 1.574,9 euros al mes, un 4,5% más que en agosto de 2025.

Pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social: 1.733,7 euros mensuales.

Pensión media del RETA: 1.062,1 euros.

La subida de pensiones en 2027

Con los datos de la inflación que se conocen desde noviembre hasta agosto, los expertos de BBVA ya han hecho una media e indican que las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social podrían revalorizarse en torno a un 3,2%, que serían 0,5 puntos porcentuales más que en el año anterior. Esto a falta de conocer el IPC de los últimos meses y a falta de que el Gobierno confirme la subida en la primera semana de diciembre.

Así que, aplicando este 3,2% a las medias de este año, quedaría un incremento de 43,95 euros al mes en la pensión media del sistema, que llegaría a los 1.417,39 euros. La pensión de jubilación subiría unos 50 euros hasta llegar a los 1.625,30 euros al mes y, en el caso de la pensión de viudedad, el incremento llegaría hasta una media de 1.007,23 euros al mes.

Por su parte, la pensión máxima pasaría de 3.359,60 euros a 3.467,10 euros tras recibir un incremento de más de 100 euros. A esto habría que sumarle el incremento de 0,115 puntos. Por lo que respecta a las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, todo hace indicar que la subida rondará el 10% después de la subida aprobada de entre el 7% y el 11,4% en 2025.

Más cambios con las pensiones en 2027

El año 2027 también llega con novedades importantes en lo que respecta a las pensiones de jubilación, que reciben más de seis millones de los 9,2 millones de pensionistas que hay en España. La Ley 27/2011 establece que se vuelve a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para los que no puedan cumplir con unos requisitos de cotización de 38 años y seis meses. Los trabajadores que sí cumplan con estos requisitos podrán jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión de jubilación.

Estos cambios también afectarán a otras modalidades de jubilación, como la anticipada voluntaria o involuntaria, que exigirá más requisitos de cotización para sufrir una penalización menor por adelantar la fecha de la retirada.