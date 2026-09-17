La subida de las pensiones en 2027 es oficial: así queda la tabla de pensiones máximas y mínimas

A mediados de septiembre, en el horizonte ya se vislumbra una nueva subida de las pensiones que repercutirá en el bolsillo de 9,5 millones de ciudadanos que en España son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares. El próximo mes de diciembre el Gobierno anunciará a cuánto subirán las pensiones en España, que se harán efectivas a partir del próximo 1 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones previstas para el año 2027.

El próximo 2027 llega con cambios en materia de pensiones y los dos más importantes tienen que ver con el retraso de la edad de jubilación y el esperado incremento para los casi 10 millones de personas que en España tienen acceso a una pensión contributiva de la Seguridad Social. Para acceder a esta nómina mensual que el TGSS entrega de forma mensual, hay que cumplir una serie de requisitos que cambian desde el 1 de enero conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así que en 2027, para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España, hay que cumplir con unos requisitos de cotización de 35 años y seis meses. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años en el caso de que no quieran sufrir penalizaciones en su futura pensión de jubilación. Esta será la última vez que se retrase la edad de jubilación hasta un nuevo cambio en la norma que podría llegar en los siguientes meses, y más viendo cómo países como Alemania o Dinamarca han acercado la edad del retiro a los 70 años.

Así será la subida de las pensiones en 2027

La buena noticia para los jubilados y pensionistas españoles tiene que ver con la subida de las pensiones que será efectiva a partir del próximo 1 de enero de 2027. Como viene siendo habitual en los últimos años, el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por Ley 21/2021, de 28 de diciembre, dicta que el porcentaje de subida será la media del IPC entre los meses de diciembre de 2025 y noviembre de 2026. De esta manera, después de tener el dato definitivo de la inflación del penúltimo mes del año, desde la Seguridad Social se anunciará el dato definitivo al que subirán las pensiones.

En 2027, la subida de las pensiones en España fue de un 2,7 por ciento que se ha venido aplicando sobre la cuantía máxima y que ha dejado la pensión media del sistema en 1.373,4 euros en agosto, un 4,6% más que hace un año. La pensión media de jubilación es de 1.574,9 euros al mes, un 4,5% más que en agosto de 2025. Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros.

Así que, a partir del 1 de enero de 2027, estas cuantías medias se elevarán en función de la inflación media del último año. Teniendo en cuenta los datos actuales, y a la espera de conocer resultados de septiembre, octubre y noviembre, las pensiones contributivas podrían revalorizarse en torno a un 3,2% , que son 0,5 puntos porcentuales más que el año anterior.

De esta forma, la pensión media del sistema subiría +43,95 euros al mes hasta llegar a los 1.417,39 euros. Por su parte, la pensión de jubilación subiría sobre 50 euros hasta llegar a los 1.625,30 euros al mes. En el caso de la pensión de viudedad, el incremento llegaría hasta una media de 1.007,23 euros al mes, dependiendo de las circunstancias de cada beneficiario. Por lo que respecta a las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, todo hace indicar que la subida rondará el 10% después de la subida aprobada de entre el 7% y el 11,4% en 2025. La pensión máxima también subirá por encima de la inflación, ya que se le aplicará por ley un incremento de 0,115 puntos.