Es oficial y el Gobierno lo confirma: así queda la tabla de las pensiones de jubilación para 2027

Quienes tengan previsto jubilarse en 2027 tendrán que hacer frente a un escenario muy diferente al actual. Uno de los principales cambios estará relacionado con la edad de jubilación, ya que sólo podrán jubilarse a los 65 años quienes tengan al menos 38 años y seis meses cotizados. En cambio, aquellos que tengan una trayectoria laboral deberán esperar hasta los 67 años. Se trata del último tramo de una subida progresiva que comenzó hace años y que, en 2026, establece la edad de jubilación en 66 años y 10 meses para quienes acrediten menos de 38 años y tres meses de cotización.

Por otro lado, aumenta el periodo de cotización necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora. Durante 2026, son necesarios 36 años y seis meses cotizados para llegar a ese porcentaje, mientras que a partir de 2027 el requisito aumentará hasta los 37 años de cotización. Sin embargo, el mínimo para acceder a una pensión contributiva no cambia; con 15 años cotizados se mantiene el derecho a percibir el 50% de la base reguladora.

Tabla de las pensiones de jubilación para 2027

Hasta 2025, la base reguladora de la pensión contributiva de jubilación se calculaba dividiendo entre 350 las bases de cotización del trabajador correspondientes a los 300 meses inmediatamente anteriores. Sin embargo, desde 2026 y hasta 2040, se aplicará el cálculo que resulte más beneficioso para el futuro pensionista. Por un lado, se mantiene la fórmula anterior, que toma las bases de cotización de los 300 meses previos y las divide entre 350. Por otro, se podrá utilizar el resultado de dividir entre 378 las 324 bases de cotización de mayor importe dentro de un periodo de 348 meses anteriores.

Durante el periodo transitorio, el nuevo método de cálculo de la base reguladora irá ampliándose progresivamente:

2026 : se tendrán en cuenta las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores, y su suma se dividirá entre 352,33.

: se tendrán en cuenta las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores, y su suma se dividirá entre 352,33. 2027 : se utilizarán las 304 bases de mayor importe de los 308 meses anteriores, divididas entre 354,67.

: se utilizarán las 304 bases de mayor importe de los 308 meses anteriores, divididas entre 354,67. 2028 : se tomarán las 306 bases de mayor importe de los 312 meses anteriores, divididas entre 357.

: se tomarán las 306 bases de mayor importe de los 312 meses anteriores, divididas entre 357. 2029 : se tendrán en cuenta las 308 bases de mayor importe de los 316 meses anteriores, divididas entre 359,33.

: se tendrán en cuenta las 308 bases de mayor importe de los 316 meses anteriores, divididas entre 359,33. 2030 : se utilizarán las 310 bases de mayor importe de los 320 meses anteriores, divididas entre 361,67.

: se utilizarán las 310 bases de mayor importe de los 320 meses anteriores, divididas entre 361,67. 2031 : se tomarán las 312 bases de mayor importe de los 324 meses anteriores, divididas entre 364.

: se tomarán las 312 bases de mayor importe de los 324 meses anteriores, divididas entre 364. 2032 : se considerarán las 314 bases de mayor importe de los 328 meses anteriores, divididas entre 366,33.

: se considerarán las 314 bases de mayor importe de los 328 meses anteriores, divididas entre 366,33. 2033 : se utilizarán las 316 bases de mayor importe de los 332 meses anteriores, divididas entre 368,67.

: se utilizarán las 316 bases de mayor importe de los 332 meses anteriores, divididas entre 368,67. 2034 : se tomarán las 318 bases de mayor importe de los 336 meses anteriores, divididas entre 371.

: se tomarán las 318 bases de mayor importe de los 336 meses anteriores, divididas entre 371. 2035 : se tendrán en cuenta las 320 bases de mayor importe de los 340 meses anteriores, divididas entre 373,33.

: se tendrán en cuenta las 320 bases de mayor importe de los 340 meses anteriores, divididas entre 373,33. 2036 : se utilizarán las 322 bases de mayor importe de los 344 meses anteriores, divididas entre 375,67.

: se utilizarán las 322 bases de mayor importe de los 344 meses anteriores, divididas entre 375,67. Desde el 1 de enero de 2037: se considerarán las 324 bases de cotización de mayor importe dentro de los 348 meses anteriores, divididas entre 378.

Imaginemos a un trabajador que se jubila en 2027. Para calcular su base reguladora mediante el nuevo sistema, se revisarán sus bases de cotización correspondientes a los 308 meses anteriores al mes previo a su jubilación. De todo ese periodo se seleccionarán las 304 bases de cotización de mayor importe. Una vez sumadas, el resultado se dividirá entre 354,67. Por ejemplo, si la suma de esas 304 bases de cotización fuera de 1.000.000 de euros, la operación sería: 1.000.000 ÷ 354,67 = 2.819,53 euros. En este caso, la base reguladora resultante sería de 2.819,53 euros antes de aplicar el porcentaje que corresponda según los años cotizados.

A partir de 2041, desaparecerá definitivamente la primera fórmula de cálculo basada en las 300 bases de cotización de los últimos 25 años. Desde ese momento, se comparará el sistema de las 324 bases de mayor importe dentro de los 348 meses anteriores con una nueva fórmula que también se implantará de forma gradual.

2041 : se dividirán las bases de cotización correspondientes a los 306 meses anteriores entre 357.

: se dividirán las bases de cotización correspondientes a los 306 meses anteriores entre 357. 2042 : se dividirán las bases correspondientes a los 312 meses anteriores entre 364.

: se dividirán las bases correspondientes a los 312 meses anteriores entre 364. 2043 : se dividirán las bases correspondientes a los 318 meses anteriores entre 371.

: se dividirán las bases correspondientes a los 318 meses anteriores entre 371. Desde 2044, quedará un único sistema de cálculo. La base reguladora se obtendrá dividiendo entre 378 las 324 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 348 meses anteriores.

Porcentajes por años cotizados

«El porcentaje es variable en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando un 3% por cada año adicional comprendido entre el decimosexto y el vigésimo quinto y un 2% a partir del vigésimo sexto hasta alcanzar el 100% a los 35 años», detalla la Seguridad Social.

En función de los años cotizados, el porcentaje de la base reguladora que corresponde comienza en el 50% con 15 años de cotización. A los 16 años asciende al 53%, a los 17 años al 56%, a los 18 años al 59%, a los 19 años al 62%, a los 20 años al 65%, a los 21 años al 68%, a los 22 años al 71%, a los 23 años al 74%, a los 24 años al 77%, a los 25 años al 80%, a los 26 años al 82%, a los 27 años al 84%, a los 28 años al 86%, a los 29 años al 88%, a los 30 años al 90%, a los 31 años al 92%, a los 32 años al 94%, a los 33 años al 96%, a los 34 años al 98% y, finalmente, con 35 años cotizados se alcanza el 100% de la base reguladora.