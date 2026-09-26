Es oficial: desde mañana 27 de septiembre la UE obliga a las tiendas de España a incorporar una nueva etiqueta

Comprar un electrodoméstico, un móvil o cualquier otro producto supone contar con una garantía legal, aunque no siempre sepamos exactamente cuánto dura o qué podemos reclamar si algo falla. A esto se suman las garantías comerciales que ofrecen algunas marcas, que pueden llevar al comprador a pensar que está recibiendo una protección que en realidad ya le corresponde por ley.

La Unión Europea quiere que esa información resulte mucho más fácil de identificar. Desde este 27 de septiembre de 2026 comienza a aplicarse un nuevo sistema común que llegará tanto a los establecimientos físicos como al comercio electrónico. Habrá un aviso europeo sobre la garantía legal y, junto a él, una nueva etiqueta denominada EU GARAN para determinados productos. El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 confirma expresamente que ambos elementos comienzan a aplicarse en esa fecha. Eur-Lex

La UE obliga a las tiendas de España a incorporar una nueva etiqueta

Una de las novedades que encontrará el consumidor es un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad. Su finalidad es recordar, antes de comprar, que existen unos derechos mínimos cuando el producto presenta un defecto o no cumple con lo acordado. La UE establece una garantía legal mínima de dos años. En España, sin embargo, el plazo es superior: desde 2022 los bienes nuevos cuentan con una garantía legal de tres años. La aparición del nuevo aviso europeo no reduce ese periodo ni lo sustituye. Lo que hace es facilitar que el comprador conozca la existencia de esa protección.

El formato tampoco queda a elección de cada establecimiento. La Comisión ha fijado un diseño común que incluye un código QR desde el que se puede acceder a información sobre la garantía legal. En las tiendas físicas, el aviso tendrá un tamaño mínimo A4 y podrá mostrarse en color o en blanco y negro. En las compras realizadas mediante una interfaz online deberá aparecer en color. Eur-Lex

La nueva etiqueta EU GARAN no estará en todos los productos

El aviso sobre la garantía legal y la etiqueta EU GARAN no son lo mismo. Esta última servirá para identificar productos cuyo fabricante haya decidido ofrecer gratuitamente una garantía comercial de durabilidad superior a dos años, siempre que cubra el producto completo y no únicamente alguna de sus piezas. Por tanto, entrar en una tienda a partir del 27 de septiembre no significa encontrar EU GARAN en todos los artículos. Su presencia dependerá de que el fabricante ofrezca esa garantía adicional y facilite la información necesaria para mostrarla.

La etiqueta indicará durante cuántos años garantiza el productor la durabilidad del producto. También incluirá la marca, el modelo y un código QR que llevará a información adicional. La idea es que el comprador pueda distinguir rápidamente una garantía comercial más amplia de los derechos que ya posee por ley. Eur-Lex. Esto resulta especialmente relevante porque durante años ambos conceptos han podido prestarse a confusión. Una empresa puede ofrecer voluntariamente una garantía comercial, pero eso no elimina ni reemplaza la garantía legal que corresponde al consumidor.

Qué supone para quienes compren por Internet

El cambio no se limita a supermercados, grandes superficies o comercios tradicionales. Las obligaciones alcanzan también a las compras a distancia realizadas a través de interfaces online. En estos casos, tanto el aviso sobre la garantía legal como la etiqueta EU GARAN, cuando corresponda, tendrán que mostrarse de manera que el consumidor pueda conocer esa información antes de finalizar la compra. La Comisión Europea ha publicado incluso archivos y directrices específicas para que vendedores y fabricantes utilicen correctamente los nuevos diseños.

En una tienda física, EU GARAN podrá encontrarse en el propio producto, en su embalaje o cerca del artículo. En Internet aparecerá asociada al producto correspondiente. De esta manera, el distintivo acompañará a la oferta independientemente de si la compra se realiza delante de una estantería o desde una pantalla.

Qué ocurre si el producto deja de funcionar

La nueva etiqueta tampoco significa que cualquier avería quede automáticamente cubierta durante el número de años que figure en ella. Habrá que atender a las condiciones de la garantía comercial de durabilidad y a lo que ésta cubre. Cuando se cumplan esas condiciones, el productor será responsable directamente frente al consumidor durante todo el periodo indicado. La normativa europea pretende así que una promesa de mayor durabilidad pueda identificarse con facilidad y no quede escondida entre las condiciones comerciales.

El cambio forma parte de las medidas europeas destinadas a ofrecer más información al consumidor antes de comprar y favorecer productos que duren más tiempo. La Comisión explica que el nuevo sistema busca también fomentar la competencia entre fabricantes dispuestos a ofrecer garantías de durabilidad más largas. Para el comprador español hay un detalle que merece la pena recordar cuando empiece a ver los nuevos distintivos: sus productos nuevos ya tienen una garantía legal de tres años, con independencia de que lleven o no EU GARAN.