Rosalía suma un nuevo logro por su disco ‘Lux’: el Premio Nacional de Nuevas Músicas

El pasado 7 de noviembre de 2025, la carrera musical de Rosalía experimentó un cambio significativo. Tras años de ausencia, la cantante catalana regresó a la esfera musical y lo hizo para presentar su nuevo trabajo: Lux. A priori, superar Motomami, su anterior proyecto discográfico, parecía una misión imposible. Pues, la artista sumó todo tipo de éxitos con su disco y su gira mundial. Pero, durante los últimos meses, ha quedado claro que no hay reto que se le resista. Pues, Lux ha conquistado a nivel global y su gira mundial ha sido recibida con los brazos abiertos en todas las ciudades a las que ha acudido.

Ahora, cuando falta poco para que Lux cumpla su primer año en el mercado, se ha anunciado que Rosalía ha sido premiada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026. Un galardón muy importante a nivel nacional y que está dotado con 30.000 euros. Asimismo, esta noticia llega desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Y es que, siendo honestos, no es de extrañar que la catalana haya sido premiada. Lux es un trabajo compuesto con 15 canciones en su versión digital estándar y 18 en sus ediciones en formato físico. Una obra maestra donde se pueden encontrar temas como Sexo, Violencia y Llantas, Reliquia, Divinize, La Perla y muchos otros.

Rosalía, de 34 años, sigue triunfando con ‘Lux’

El fallo ha sido contundente respecto a este galardón. «Por su trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio», citan. Asimismo, de manera oficial, destacan «su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística».

De momento, Rosalía no se ha pronunciado al respecto. Pero lo que está claro es que su trabajo y esfuerzo están recibiendo todos los premios que se merece. Asimismo, es importante señalar que el Premio Nacional de Músicas Actuales no es un galardón nuevo. Anteriormente, muchos otros artistas han sido premiados con él. De hecho, en la lista figuran nombres como el de Joan Manuel Serrat, Amaral, Luz Casal, Kiko Veneno, La Mala Rodríguez, Rozalén o Rodrigo Cuevas.

El ‘LUX Tour’ de Rosalía

Como bien saben los fans de la cantante, la gira de este proyecto discográfico comenzó el pasado mes de marzo en Francia. De esta manera, desde entonces, la artista se ha recorrido numerosas ciudades de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos con su música. Un éxito arrollador que le ha ayudado a alzar su nombre mucho más, si eso aún era posible. Todo ello para cerrar con broche de oro el pasado mes de septiembre en Miami.