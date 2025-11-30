Rosalía se sincera y desvela el trastorno que padece: «No he intentado controlarlo nunca»

Rosalía está viviendo un mes de noviembre absolutamente arrollador. El pasado 7 de noviembre, y tras tres años de duro trabajo, la cantante catalana lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico. Un disco que ha presentado bajo el título de Lux y con el que ha devorado en los charts musicales con temas como La Perla o Berghain. Y es que, la cantante ha conseguido convertirse en una referente mundial. Pues, todo el mundo quiere escuchar sus temas, sin importar la barrera del idioma. Una situación que se pudo ver durante su entrevista con el presentador Jimmy Fallon, en The Tonight Show.

La artista se encuentra en pleno proceso de promoción. Por ello, recientemente, ha sido entrevistada por el presentador de Subway Takes, conocido por hacer sus entrevistas por el metro de Nueva York. Un encuentro donde Rosalía ha tenido la oportunidad de hablar de temas personales y profesionales. De hecho, ha confesado que es una persona que tiene mucha facilidad para hacer amigos. Pero, el momento más particular de la entrevista sucedió cuando la cantante se distrajo con el sonido que alerta de que el vagón del tren va a llegar a una parada. «Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente», le explicó al presentador del formato.

Rosalía confirma que padece TDAH

«Es que tengo TDAH», aclaró. Una revelación que le gustó al youtuber. Pues, al parecer, él también la padece. La artista se sinceró al respecto y contó que nunca se ha tratado esta condición. «Lo dejo estar. No he intentado controlarlo nunca», admitió. Asimismo, la artista indicó que a ella el TDAH la hace ser «más creativa».

Por su parte, el entrevistador le confesó que él sí intentó tratarse. Pero, al cabo del tiempo, llegó a la conclusión de que lo mejor era dejar la terapia porque a él le gusta «ser como es». Fue entonces cuando le puso un ejemplo a la catalana. «Es como cuando voy a la Iglesia. De repente, me distraigo con algo que huele muy bien y descubro el mejor restaurante de la ciudad de Nueva York», contó.

La charla continuó y, tras ello, Rosalía contó cómo le gustaría que fuese su matrimonio si algún día pasa por el altar. Pues, recordemos, estaba prometida con el cantante Rauw Alejandro. Pero, por motivos que no han sido confirmados públicamente, ambos rompieron su relación. Una ilusión frustrada que dejó a la cantante completamente devastada. Pues, tal y como aseguró en muchas ocasiones, estaba muy enamorada.

«A mí me gusta mucho la historia de un amigo mío que lleva 30 años casado y que prometió, junto a su mujer, que nunca romperían. Pasase lo que pasase, dentro de las opciones razonables. Ese compromiso es el que me gusta», confesó. Asimismo, y tal y como reveló en un pódcast, actualmente se encuentra soltera. Pues, su romance con el actor Jeremy Allen White tampoco funcionó.