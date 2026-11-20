Antonio Machado fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la literatura española, reconocido como un miembro emblemático de la Generación del 98. Una de sus grandes frases que han pasado a la historia, de recogida por Antonio Machado en su obra en prosa, Juan de Mairena (1936): «La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos». Esta frase recogida por Machado es una paráfrasis directa del filósofo griego Epicuro de Samos.

Filosofía griega

Machado recuperaba el argumento clásico que el filósofo griego expuso para su Carta a Meneceo. La lógica aplastante de este argumento se basa en que la vida y la muerte son mutuamente excluyentes. La frase se centra en la idea de la conciencia. Si tienes conciencia, existes; por tanto, la muerte aún no ha llegado. En el instante en que la muerte llega a la persona, la misma persona deja de existir, por lo que queda un sujeto consciente para experimentarla o sufrirla.

El toque de Machado

A través de Juan de Mairena (un profesor ficticio usado por el escritor para debatir ideas), Machado no se limita a repetir este argumento de Epicuro de forma fría. El autor plantea un debate humano fundamental: la distancia entre comprender una verdad lógica y dejar de sentir miedo en la vida real.

Mairena advierte que no es tan fácil «saltarse la nuerte a la torera». Aunque racionalmente sepamos que no «estaremos» allí para sufrir la muerte, la posibilidad de que ocurra y la conciencia de nuestra propia finitud afectan profundamente a cómo decidimos vivir, amar y recordar en el presente.

El propósito de la reflexión

No tiene la intención de ser una reflexión fría o lúgubre. El argumento funciona como una invitación a la vida. Se intenta restar poder al temor del final de la vida poniendo el foco en el único escenario donde se vive: el presente. Empuja a volcar la energía en los afectos cotidianos, en el tiempo compartido y en el valor intrínseco de estar vivos hoy.