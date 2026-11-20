Apaguen las luces, suban la cabecera y preparen las palomitas, porque lo del cara a cara no ha sido un debate electoral para el 29-N: ha sido un espectáculo a la altura de una gran final de reality que apenas ha necesitado una única mesa a modo de ring y dos únicos finalistas. La velada ha dejado una superproducción de prime time con todos los clichés del género: un Pedro Sánchez contra las cuerdas desde el minuto uno, un Alberto Núñez Feijóo desatado en modo apisonadora y una María Casado haciendo equilibrios de presentadora de gala en directo para que los focos no saltaran por los aires.

Ya en el cold open, la realización ha regalado un plano digno de un Emmy al drama: ambos rivales esquivándose la mirada como dos nominados en la sala de expulsión de Gran Hermano, y usando a Casado de parapeto humano. Tuvieron que intervenir los fotógrafos, como regidores desesperados, para arrancarles un apretón de manos más frío, tenso y calculado que un beso de telenovela grabado en falso directo. De no ser por la petición de los reporteros gráficos, que no se apreció desde los salones de los espectadores, habría sido difícil ver esa escena.

Ese arranque marcó el guión de toda la emisión. El líder del PP asumió el papel de protagonista absoluto mientras el presidente del Gobierno parecía un concursante perdido en ¿Quién quiere ser millonario? al que se le ha estropeado el comodín del público y sobrevive agarrado a sus folios como si fueran una tabla en mitad del naufragio del Titanic. Con el cronómetro compartido sobre la mesa -un mecanismo de tortura digno de El juego del calamar donde pisarse la palabra consume el tiempo de ambos como oxígeno-, sonó la campana del primer asalto y Feijóo salió al cuadrilátero sin guantes.

Lejos de leer su propio libreto todo el tiempo, el aspirante popular tiró de archivo como en una tarde de gloria de Sálvame y citó a Carles Puigdemont -el socio estrella del Ejecutivo que ha llamado al socialista «amoral»- para después soltar un catálogo digno de un culebrón turco: «Cloacas, rochos, orgías, Jessicas» y el ya inmortal «son las cinco y no he comido».

Sánchez intentó encajar los ganchos en las cuerdas admitiendo, con la boca pequeña, que ha «confiado en gente que no debía» y que no ha «conseguido solucionar el tema de la vivienda». Pero enseguida activó el piloto automático para recitar su mantra del «rumbo correcto» y repetir -como esa sintonía de verano de Caribe Mix que ya nadie tararea- que «España está mejor que en 2018», agitando de paso el fantasma del pacto con Abascal y el coco de la ultraderecha, como quien mete música de terror en una película de serie B.

En el bloque de la vivienda, el lenguaje no verbal dictó sentencia sin necesidad de subtítulos. Sánchez paseó la mirada entre Feijóo, María Casado y el piloto rojo con la dispersión de un invitado al que han pillado sin haberse leído el guión. Enfrente, Feijóo le clavó los ojos sin pestañear -puro duelo al sol de Sergio Leone- y soltó directos al mentón sin anestesia: le recordó que no ha desmentido a Puigdemont, sentenció que «cuando alguien no es responsable de nada, es un irresponsable», le afeó conocer «mejor a Jessica y a Andrea que a Maricarmen», y le cuestionó que hable de vivienda tras ocho años en Moncloa.

Mientras Sánchez desplegaba su habitual mitin enlatado -ese tono de cierre de campaña que chirría en un formato de réplica rápida como un discurso de los Oscar en mitad de un partido de fútbol- y protestaba por no poder «terminar sus reflexiones» en lugar de usar la palabra argumentos, Feijóo le pinchó el globo de las comunidades autónomas. Le reprochó no ejecutar ni el presupuesto de su propio ministerio, le corrigió los datos de precios en Barcelona, sacó a pasear a Montse Mínguez y a su ministra de Educación, le echó en cara haber recaudado 52.000 millones en impuestos de vivienda para invertir apenas 7.000, y clavó la frase que resumió la noche: «Los verificadores van a tener trabajo con usted».

Al llegar al capítulo de economía y fiscalidad, el combate ya estaba visto para sentencia. Feijóo aparcó la retórica de telediario institucional para hablar el idioma de quien ve la tele con el mando en una mano y el móvil en la otra: «El PIB no se come, hablemos de nóminas y de nevera; voy a bajarle del cohete del que habla usted siempre». Sánchez intentó buscar el primer plano mirando a cámara para presumir de cifras, pero esclavo de leer sus apuntes para recordar lo que supuestamente ha hecho su propio Gobierno; un vicio televisivo que congela el ritmo y manda a la audiencia directa a Netflix. Feijóo olió la sangre y lo acorraló con el desfase del gasto, la deuda disparada, los fondos europeos, la recaudación récord y dos preguntas que sonaron a gong de eliminación: «¿Dónde está el dinero de los españoles y qué coincidencias guarda con el señor Zapatero?».

Cuando el presidente volvió a quejarse de las interrupciones, Feijóo le devolvió la pelota con pura retranca gallega, asegurando que sólo intentaba dialogar, y le preguntó al presidente si controla a los sindicatos, igual que le acusa a él de controlar a la patronal. Después, resumió su programa en una retahíla de titulares contundentes: «Usted lo que hace es recaudar más y decir que regala. No regala nada; ese dinero es de la gente. Trabajar debe compensar más; el esfuerzo debe servir para algo. En España cada vez se paga más y se recibe menos».

El tramo de servicios públicos regaló otro momento de oro para el zapping semanal: María Casado introduciendo el tema y Sánchez mirando a cámara, asintiendo con un gesto tan forzado que el 4K del plató dejó al descubierto hasta la última costura del teatro. Feijóo no dejó títere con cabeza: le reprochó el olvido total de los trenes al hablar de los servicios públicos, denunció el dinero público destinado a la prostitución, le recordó que los servicios públicos se gestionan y no se proclaman, ironizó con sus papeles preguntándole si tiene «a 700 personas» para escribirles esos datos cuestionables y señaló tanto a los hooligans de Twitter como a la pinza fiscal que atrapa a los pensionistas entre la subida de las pagas y el hachazo de Hacienda.

Pero el auténtico minuto de oro del morbo estalló con la corrupción. María Casado pidió explicaciones sin caer en el clásico «y tú más», el pase de la muerte perfecto para que Feijóo brillara con oficio televisivo advirtiendo que, si había niños viendo la tele, tocaba sobreimpresionar los míticos dos rombos. Acto seguido, acusó al Ejecutivo de haber hecho «todo tipo de guarradas».

Sánchez intentó agarrarse a un clavo ardiendo proclamando que el suyo es «uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia», y ahí recibió el nocaut técnico de la velada: Feijóo le espetó que tiene «más imputados que diputados» y disparó a quemarropa: «¿Quién le pagó las primarias?». La pregunta dejó a Sánchez petrificado en un silencio sepulcral, uno de esos agujeros negros en directo donde cada segundo pesa como una losa de hormigón. Puro cine. Tras reclamar decencia y meritocracia frente al amiguismo, Feijóo protestó por el uso tramposo del cronómetro cuando Sánchez le interpelaba justo al agotarse su tiempo.

En el minuto final de despedida, Feijóo bajó el telón prometiendo un Gobierno limpio, mientras Sánchez volvía a despachar sus eslóganes de fábrica. En una noche de máxima exigencia en directo, María Casado arbitró la pelea con temple y oficio en mitad del fuego cruzado, pero el veredicto de las cámaras y del propio set fue aplastante: Feijóo dominó el plató con ritmo, colmillo y datos, firmando un repaso antológico frente a un Sánchez descolocado que abandonó el estudio más pendiente de leer su guión y posar para el objetivo que de aguantar un cara a cara a pecho descubierto.

Al apagarse el piloto en el plató, Sánchez se alejaba solitario, mientras el equipo de Feijóo entraba en el plató para felicitar a un líder del PP que parecía tener exactamente la misma sensación que el espectador: la audiencia ha decidido que el concursante expulsado sea… Sánchez.