Denzel Washington sigue siendo uno de los actores más reconocidos de Hollywood y, a sus 71 años, también ha despertado curiosidad por sus hábitos cotidianos. El protagonista de películas como Training Day, Malcolm X y Gladiator II reveló cuál es uno de sus desayunos favoritos, que trata de una combinación de beicon, huevos, tortitas de patata, zumo de naranja y café. Una elección alejada de los desayunos sofisticados que suelen asociarse a las estrellas de cine y que forma parte de una historia más amplia, que es la transformación de sus hábitos para cuidar su salud y ganar fuerza física.

El desayuno favorito de Denzel Washington

El actor estadounidense no necesita grandes elaboraciones para disfrutar de la primera comida del día. En una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, celebrada en 2014, Denzel Washington explicó que le gusta desayunar en una pequeña cafetería y pedir huevos, beicon y hash browns, unas tortitas de patata rallada que se cocinan hasta quedar doradas y crujientes.

A este menú añade un vaso de zumo de naranja y una taza de café. También reconoció que disfruta especialmente de las tortillas y que, cuando quiere darse un capricho, elige unas French toast, conocidas en España como tostadas francesas. Se trata de una preparación de pan empapado en huevo y leche que posteriormente se cocina y suele servirse con ingredientes dulces. ￼

El cambio físico que comenzó con Lenny Kravitz

Más allá de sus preferencias gastronómicas, Denzel Washington ha reconocido que durante los últimos años ha prestado mucha más atención a su condición física. En una entrevista publicada en 2024, explicó que su amigo, el músico Lenny Kravitz, le recomendó contratar a un entrenador personal. Comenzó a trabajar con él en febrero de 2023 y, desde entonces, incorporó entrenamientos y una alimentación planificada.

El actor explicó que su entrenador también se encargaba de prepararle las comidas y que su principal objetivo era ganar fuerza. En aquella conversación aseguró que pesaba algo más de 86 kilos y que quería acercarse a los 84. «Estar fuerte es importante», afirmó. Su cambio de mentalidad no estaba relacionado únicamente con la apariencia, sino también con llegar a mejores condiciones a la siguiente etapa de su vida. ￼

Dejó el alcohol a los 60 años

Otro de los cambios más importantes de su vida ha sido abandonar el consumo de alcohol. En la misma entrevista, Denzel Washington contó que había pasado años bebiendo grandes cantidades de vino y que llegó a consumir dos botellas al día. Incluso tenía una bodega con capacidad para unas 10.000 botellas, una afición que terminó convirtiéndose en un hábito perjudicial para su salud.

El actor explicó que decidió dejar de beber cuando cumplió 60 años y que llevaba una década sin consumir alcohol cuando concedió aquella entrevista. También reconoció que sus hábitos anteriores habían causado daños a su organismo. Ahora, con 71 años, su prioridad es mantenerse activo y cuidar su bienestar físico. ￼