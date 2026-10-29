Denzel Washington y su método para cumplir objetivos: “Un sueño equivale a una fantasía; en cambio, un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas”

El actor Denzel Washington tiene ya 71 años y ha participado como actor en más de 50 películas durante su carrera cinematográfica. Entre sus papeles más conocidos están los de las películas Training Day por el que obtuvo el Oscar a mejor actor principal, Tiempos de gloria por el que logró el de mejor actor de reparto, Malcolm X, Philadelphia, Fences, El protector o Pequeños secretos. Además de ser conocido como actor, también ha trabajado estos años como director y productor en el mundo del cine. El actor nos tiene acostumbrados a sus reflexiones sobre desarrollo personal y en 2015 durante una ceremonia de graduación en la Universidad Dillard en Nueva Orleans, el actor dijo lo siguiente: «Los sueños sin objetivos son solo sueños». Denzel Washington se refería con esta frase que los deseos o sueños necesitan ir acompañados de otros elementos como disciplina, planificación y metas concretas para no quedarse en simples fantasías que terminan generando frustración.

El actor Denzel Washington nació en el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon y siempre estuvo interesado en el mundo de la interpretación. El actor se dio cuenta cuando trabajaba en un campamento de verano como director de artes creativas de que quería ser actor. Durante años trabajar en el mundo de la interpretación fue un sueño y poco a poco logró hacerlo realidad. En un primer momento Washington se dedicó al teatro e intentó encontrar su hueco en el mundo del cine hasta que le llegó su gran oportunidad con la película Grita libertad del director Richard Attenborough en 1981 donde interpretó el papel del activista negro sudafricano Stephen Biko.

El sugerente discurso de Denzel Washington

En el mismo discurso el actor Denzel Washington dijo lo siguiente sobre la diferencia entre los sueños y los objetivos: «Un sueño equivale a una fantasía. En cambio, un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas. Sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, qué paso daremos esta semana y qué recursos necesitamos». El actor cree que soñar con algo sin un plan para llevarlo a cabo se va a quedar siempre en una fantasía porque no exige un compromiso verdadero. Para lograr que se convierta en realidad hay que plantearse una meta y marcar acciones concretas para poco a poco poder avanzar.

En este discurso el actor también sugirió que un buen método puede ser anotar los propósitos en el papel y dividirlos en distintas escalas de tiempo. Incluso Denzel Washington propuso la necesidad de fijar metas a largo plazo, pero también metas anuales, mensuales y diarias.

El actor también advirtió a los asistentes sobre una trampa que nos puede confundir en el mundo moderno: «No confundas movimiento con progreso». Washington se refiere a que estar ocupado todo el tiempo no se traduce en resultados reales y que se necesita también tener metas y planear acciones para conseguir los objetivos.

El actor también les contó a los estudiantes que cuando él tenía 20 años tenía una nota media bastante baja y, en ocasiones, sufría porque no sabía lo que podría hacer en su futuro. El actor les aconsejó a los estudiantes que salieran de su zona de control: «No aspires únicamente a ganarte la vida. Aspira a marcar una diferencia». Y eso es lo que está claro que ha intentado hacer el actor desde que descubrió su vocación de actor.

Una brillante carrera en el mundo del cine

Tras el éxito de Grita libertad, el actor logró un papel en la película Tiempos de gloria que le catapultó al éxito en 1989 con que logró el Óscar al mejor actor de reparto. Y después de esta oportunidad el actor tuvo la suerte de conseguir encarnar a Malcolm X, el líder del activismo negro en la película de 1992 dirigida por Spike Lee, y, por ella, recibió una nominación al Óscar al mejor actor.

En los años 90 Washington mantuvo una actividad frenética como actor en películas como Philadelphia, El informe Pelícano, Marea roja, La mujer del predicador, Fallen, El coleccionista de huesos y Huracán Carter. En la primera década de los 2000 siguió con la misma actividad en cintas como John Q, El fuego de la venganza, El mensajero del miedo, Plan oculto, American Gangster de Ridley Scott, Grandes debates o Asalto al tren Pelham 123, entre otras.

Entre sus últimos trabajos desde 2010 destacan las películas El vuelo, El protector, Los siete magníficos, Fences, El protector 2, Pequeños detalles, La tragedia de Macbeth, El protector 3 y Gladiator II. Está claro que el actor ha logrado con creces cumplir sus objetivos.

En la actualidad, como ya hemos señalado, el actor tiene 71 años y, aunque en 2024 anunció que se iba a retirar cuando terminase los proyectos que tenía pendientes, el actor ha seguido trabajando y en 2025 le pudimos ver en la película Del cielo al infierno de Spike Lee en 2025 y ya se hay confirmado que participará en la película que dirigirá Antoine Fuqua y que se centrará en la vida del general cartaginés Aníbal.